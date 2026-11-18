José Alperovich debió ser internado de urgencia.

Si bien los jueces efectuaron una reducción de la pena de dos años, mantuvieron el reproche penal por la gravedad de los abusos acreditados y confirmaron su responsabilidad en los nueve hechos.

El tercer magistrado Daniel Morin votó en disidencia y propuso hacer lugar de una forma más amplia al recurso de casación, declarar nula la sentencia y llevar a cabo un nuevo juicio oral con otro tribunal.

El fallo, además, conservó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los sectores municipal, provincial y nacional y confirmó que los abusos se llevaron a cabo en una situación de asimetría de poder, debido a, la posición política de Alperovich y al vínculo de subordinación laboral con su sobrina.