El contratista de Adorni negó presiones de ARCA y habló sobre la intimación

Matías Tabar, responsable de la obra en la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá, aseguró que el requerimiento del organismo recaudador forma parte de controles habituales y descartó cualquier tipo de hostigamiento.
Matías Tabar, el contratista de la vivienda de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, negó que la intimación recibida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) esté vinculada a presiones o a la causa judicial que involucra al jefe de Gabinete. En declaraciones a Radio Con Vos, en el programa Yo no fui, afirmó que el requerimiento forma parte de procesos habituales de fiscalización.
El contratista de Adorni explicó en esa entrevista que el organismo le pidió justificar inconsistencias detectadas, actualizar información patrimonial y presentar documentación sobre su actividad económica. “ARCA me pide explicar unas inconsistencias que detectaron, corregirlas, enviarlas, y un par de declaraciones de patrimonio. Para mí es normal, hace más de 20 años que soy autónomo, cuando se detectan irregularidades, hay que corregirlas”, señaló al aire, al descartar que exista una situación excepcional.
En esa misma entrevista, Tabar rechazó la idea de un apriete y cuestionó esa interpretación del caso. “Como contribuyente es lo que me corresponde”, afirmó, y añadió que las actuaciones del organismo responden a eventuales observaciones dentro de una investigación fiscal. También consideró “medio raro” vincular el procedimiento con presiones externas: “Me parece medio raro pensar que fuese un apriete, algo así, no lo considero”.
También se refirió a su relación con Adorni y aseguró que no volvió a tener contacto con él ni con su entorno en los últimos días. “No. No tengo mi teléfono, yo salgo, me lo puedo cruzar, no tengo ningún problema en cruzármelo. Igual vivimos alejados. No lo vi más”, expresó, y agregó que prefiere no retomar el vínculo mientras continúan las actuaciones.
La intimación de ARCA incluye requerimientos sobre ingresos de 2024 y 2025, facturación, actividad económica, compras a proveedores, adquisición y venta de vehículos y el origen de fondos para operaciones financieras. El caso tomó relevancia en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni, donde la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia vinculada a la presunta utilización de influencias para obstaculizar la investigación judicial.
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