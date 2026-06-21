El contratista de Adorni negó presiones de ARCA y habló sobre la intimación

Matías Tabar, responsable de la obra en la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá, aseguró que el requerimiento del organismo recaudador forma parte de controles habituales y descartó cualquier tipo de hostigamiento.

Matías Tabar, el contratista de la vivienda de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, negó que la intimación recibida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) esté vinculada a presiones o a la causa judicial que involucra al jefe de Gabinete. En declaraciones a Radio Con Vos, en el programa Yo no fui, afirmó que el requerimiento forma parte de procesos habituales de fiscalización.