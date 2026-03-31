Adorni: citan a declarar a la escribana por la compra del departamento en Caballito

Se trata de dos mujeres de 64 y 72 años quienes, sin relación previa conocida con el funcionario, aceptaron financiar el 87% de la operación a cambio de la constitución de una hipoteca sobre el mismo departamento.

Para los investigadores, este tipo de "generosidad" entre desconocidos en una operación de divisas en efectivo es, cuanto menos, un indicio que merece ser profundizado.

En medio del caso, el oficialismo decidió no exponer una vez más al ministro coordinador a una nueva conferencia de prensa, luego de la polémica que se generó la semana cuando se cruzó tensamente con varios cronistas que lo indagaron y no dio demasiadas precisiones sobre los hechos que le imputan.

La versión de un nuevo evento protagonizado por el funcionario para este miércoles comenzó a correr con celeridad desde el lunes. Pero finalmente no habrá actividad.