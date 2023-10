La UCR avisa que van "a tener que votar a Sergio Massa" en un balotaje con Milei

"Vamos a tener que votarlo a Massa", dijo Colombi al ser consultado sobre a quién apoyaría en el caso de que Bullrich quedé tercera en las elecciones del próximo domingo.

"Yo no comparto el apoyo a (Javier) Milei, pongo fichas a que Bullrich va a estar en segunda vuelta", aclaró en diálogo con el programa televisivo "Debate Interior", que se emite por la señal Ñande Cable.

Mientras que al ser consultado sobre un escenario de balotaje en el que Bullrich no participe, sostuvo que "vamos a que tener que convocar, tomar la decisión de inclinar (el apoyo) por un lado o libertad de acción, pero si (Bullrich) no está, vamos a tener que ir para el otro lado, vamos a tener que votarle a Massa".

"Es así, Milei no, no comparto en lo más mínimo; si no es votarle a Massa sería votar en blanco, pero no comparto nada con Milei, no lo votaría, Massa ya sabemos lo que es, pero en estas situaciones vamos a estar eligiendo el mal menor", fundamentó el exgobernador correntino.

Por su parte, aclaró que "gane quien gane las soluciones no se van a ver de la noche a la mañana".

El ex gobernador correntino había volcado su apoyo en las PASO nacionales a la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, aunque una vez resuelta la interna inclinó su respaldo hacia la postulación de Bullrich.

Colombi fue este año reelecto presidente del Comité Provincial de la UCR en Corrientes y se desempeña como senador en la Legislatura local.

El saludo de Gerardo Morales y Patricia Bullrich sonrientes, en los pagos del gobernador. Gerardo Morales se sumó a las críticas a Javier Milei.

Gerardo Morales: "Un gobierno en manos de Milei sería inviable para la Argentina"

El gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, consideró que un eventual gobierno de Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), "sería inviable" para el país.

"Sería inviable un gobierno en manos de Milei para la República Argentina", expresó Morales en declaraciones a radio La Red.

El gobernador jujeño y uno de los principales referentes del radicalismo consideró que Milei, que se impuso en las elecciones primarias de agosto pasado, "no tiene un plan" ni tampoco "un proyecto" de Gobierno, por lo que una eventual victoria suya en los comicios del domingo próximo significará "un salto al vacío" para el país.

En ese caso, dijo Morales, Argentina "va a estar peor", por lo que instó a actuar con "mucha serenidad y cautela" a la hora de definir su voto.

Morales calificó de "buena noticia" el anuncio que hizo el sábado la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, de sumar a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete en un eventual gobierno a su cargo.

El gobernador jujeño fue postulante a vicepresidente de Rodríguez Larreta en las PASO de JxC en las que Bullrich se consagró candidata presidencial del espacio político que integra la UCR.

"La definición de Horacio como jefe de Gabinete le hace bien al espacio. Va a fidelizar el voto. Necesitamos trabajar esta semana voto a voto en toda la Argentina y que el radicalismo movilice toda su energía detrás de lo que estamos convencidos: que JxC es la única alternativa de un cambio de verdad", afirmó Morales.