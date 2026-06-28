Macri bendijo a Santilli y el PRO cerró filas con el nuevo jefe de Gabinete

Mauricio Macri reveló que habló con Diego Santilli antes de la reunión en Olivos donde Javier Milei confirmó su llegada a la Jefatura de Gabinete. Desde el PRO respaldaron el cambio de rumbo y cuestionaron la gestión de Manuel Adorni.
La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete abrió un nuevo escenario político dentro del Gobierno de Javier Milei y generó una inmediata señal de respaldo desde el PRO. Mauricio Macri confirmó que habló con el dirigente antes de su encuentro con el Presidente en la Quinta de Olivos y celebró su designación al frente del equipo de ministros.
“Hoy hablé con Diego Santilli previo a su reunión con el Presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión”, expresó Macri a través de sus redes sociales.
El expresidente destacó que espera que el desembarco del dirigente ayude a consolidar la gestión libertaria y permita avanzar con las reformas económicas impulsadas por el Gobierno.
“Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible”, señaló.
La confirmación de Macri tuvo lugar luego de la reunión que Milei mantuvo con Santilli y Karina Milei en Olivos, donde se terminó de definir el reemplazo de Manuel Adorni, quien dejó el cargo de jefe de Gabinete tras meses de cuestionamientos y una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
El respaldo del titular del PRO no pasó desapercibido, especialmente porque había mantenido diferencias con el Gobierno respecto al manejo político del oficialismo y había sido crítico de la llegada de Adorni al cargo tras la salida de Guillermo Francos.
Ahora, con Santilli como nuevo coordinador de ministros, el Gobierno busca una etapa con mayor articulación política y una relación más fluida con gobernadores y sectores del Congreso.
Dentro del PRO valoraron la llegada de un dirigente con experiencia legislativa y vínculos construidos durante años. “Hace más de 20 años que forma parte de nuestro espacio y es un dirigente del que somos testigos de su calidad humana y de que deja todo en cada desafío que asume”, señalaron desde el partido.
Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados, fue uno de los primeros en respaldar públicamente la designación. “Hace 35 años que caminamos juntos y conozco de primera mano lo mucho que laburás y el corazón que le ponés a todo. Te quiero, te admiro y me pone feliz verte asumir este desafío”, escribió.
Además, Ritondo defendió la salida de Adorni y consideró que el cambio permitirá destrabar la actividad parlamentaria. “Creo que fue una acertada decisión del Gobierno de terminar con esto, porque permite encarar una agenda en serio. El Congreso necesitaba respuestas”, afirmó.
Para el diputado, el conflicto alrededor del exjefe de Gabinete había ocupado gran parte de la discusión política y había generado una dificultad para avanzar con otros temas.
“Cada vez que uno quería entrar al recinto, lógicamente el primer debate que tenía durante horas era el tema Adorni”, sostuvo.
Ritondo aseguró que la situación había generado una “parálisis” en el funcionamiento del Congreso y consideró que la salida del funcionario permitirá abrir una nueva etapa.
“Hay un momento donde cuando uno se convierte en un peso para una estructura del Gobierno, tiene que liberar. Y en esto yo creo que Adorni estaba perjudicando”, afirmó.
En contraste, destacó las características de Santilli y remarcó su capacidad de negociación. “Lo que le faltaba a Adorni hoy le sobra a Diego. Tiene experiencia legislativa, conoce el funcionamiento del sistema político y tiene buena relación con los gobernadores”, sostuvo.
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