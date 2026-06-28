Macri bendijo a Santilli y el PRO cerró filas con el nuevo jefe de Gabinete

La confirmación de Macri tuvo lugar luego de la reunión que Milei mantuvo con Santilli y Karina Milei en Olivos, donde se terminó de definir el reemplazo de Manuel Adorni, quien dejó el cargo de jefe de Gabinete tras meses de cuestionamientos y una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

El respaldo del titular del PRO no pasó desapercibido, especialmente porque había mantenido diferencias con el Gobierno respecto al manejo político del oficialismo y había sido crítico de la llegada de Adorni al cargo tras la salida de Guillermo Francos.

Ahora, con Santilli como nuevo coordinador de ministros, el Gobierno busca una etapa con mayor articulación política y una relación más fluida con gobernadores y sectores del Congreso.

El PRO destacó al flamante jefe de Gabinete

Dentro del PRO valoraron la llegada de un dirigente con experiencia legislativa y vínculos construidos durante años. “Hace más de 20 años que forma parte de nuestro espacio y es un dirigente del que somos testigos de su calidad humana y de que deja todo en cada desafío que asume”, señalaron desde el partido.

Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados, fue uno de los primeros en respaldar públicamente la designación. “Hace 35 años que caminamos juntos y conozco de primera mano lo mucho que laburás y el corazón que le ponés a todo. Te quiero, te admiro y me pone feliz verte asumir este desafío”, escribió.

Embed Sin dudas una excelente noticia para los argentinos.

Hace 35 años que caminamos juntos y conozco de primera mano lo mucho que laburás y el corazón que le ponés a todo. Te quiero, te admiro y me pone feliz verte asumir este desafío. Dale para adelante como siempre,… pic.twitter.com/ofXMggvgfp — Cristian Ritondo (@cristianritondo) June 28, 2026

Críticas a Adorni

Además, Ritondo defendió la salida de Adorni y consideró que el cambio permitirá destrabar la actividad parlamentaria. “Creo que fue una acertada decisión del Gobierno de terminar con esto, porque permite encarar una agenda en serio. El Congreso necesitaba respuestas”, afirmó.

Para el diputado, el conflicto alrededor del exjefe de Gabinete había ocupado gran parte de la discusión política y había generado una dificultad para avanzar con otros temas.

“Cada vez que uno quería entrar al recinto, lógicamente el primer debate que tenía durante horas era el tema Adorni”, sostuvo.

Ritondo aseguró que la situación había generado una “parálisis” en el funcionamiento del Congreso y consideró que la salida del funcionario permitirá abrir una nueva etapa.

“Hay un momento donde cuando uno se convierte en un peso para una estructura del Gobierno, tiene que liberar. Y en esto yo creo que Adorni estaba perjudicando”, afirmó.

En contraste, destacó las características de Santilli y remarcó su capacidad de negociación. “Lo que le faltaba a Adorni hoy le sobra a Diego. Tiene experiencia legislativa, conoce el funcionamiento del sistema político y tiene buena relación con los gobernadores”, sostuvo.