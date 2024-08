Más famosas visitaron a Alberto, ¿habrá más videos?

Ayer por la noche comenzó a circular en redes sociales un video en el que se ve a Tamara Petinatto en el despacho presidencial de la Casa Rosada y en el que se puede escuchar la voz de Alberto Fernández hablándole mientras la filma.

A razón de esto, resurgieron los nombres de otras famosas que visitaron a Alberto en la Quinta de Olivos durante el confinamiento obligatorio por el COVID-19.

En agosto de 2021 se conoció el listado de famosos, dirigentes y empresarios que visitaron al presidente gracias a un pedido de la organización Poder Ciudadano tras la polémica ‘Fiesta de Olivos’ que realizó la ex primera dama durante la pandemia.

En la lista, que detalla las visitas desde el 19 de marzo de 2020 al 30 de agosto de ese año, figuran los nombres de Tamara Pettinato, Florencia Peña, Alejandra Darín y Úrsula Vargues. Además de otros 12 mil ingresos registrados de empresarios, sindicalistas, políticos y funcionarios.

Según la información que trascendió, Florencia Peña ingresó a Olivos el 15 de mayo de 2020 desde las 10:50 a las 13:30, en un encuentro catalogado como ‘audiencia’.

El primer encuentro de Tamara Pettinato fue el 14 de junio de 2020 en la Quinta de Olivos, de 19:00 a 19:30. El segundo, en la Casa Rosada el 22 de octubre de 2022, de 13:44 a 16:10.

Por otra parte, Úrsula Vargues fue quien realizó más visitas al expresidente, asistiendo al menos tres veces, según los registros. El 10 y 25 de julio, y el 14 de agosto, las primeras como ‘audiencias’ y la última figura de carácter ‘privada’.

Alejandra Darín, miembro de la Asociación Argentina de Actores, fue otra de las que visitó a Fernández en Olivos el 29 de abril, para una reunión privada.

¿Qué dijo Florencia Peña al respecto?

En su programa matutino Flor de Equipo que trasmitía por el Telefe, Florencia Peña se defendió de las acusaciones que recibió por sus visitas a la Quinta de Olivos durante el confinamiento obligatorio.

“¿Yo tengo que aclarar que fui a una reunión a las 11:30 de la mañana, con permiso, con protocolo? Fui a Olivos a hablar de la situación de los actores”, sostuvo.

"¿Yo tengo que salir a aclarar que yo no soy el gato del Presidente, que no soy la petera del Presidente?", dijo indignada por el hecho que la involucro y por el cual le iniciaron una causa.

¿Qué dijo Tamara Pettinato?

La conductora fue invitada a PH: Podemos Hablar y habló de sus polémicas visitas en la Quinta de Olivos, lo que llevó a que le iniciaran una causa penal, pero decidió no dar muchos detalles del porqué de su visita.

“No quiero dar detalles de algo que no lo conté yo y que no salió de mí. No hice nada ilegal”, dijo en el programa conducido por Andy Kusnetzoff.