Cristina seguirá con tobillera electrónica y con restricción de visitas

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La defensa trató de eliminar las limitaciones que implica el régimen de visitas, quitar la tobillera electrónica y levantar las restricciones para acceder a la terraza del edificio de su departamento. La defensa argumentó que Cristina Fernández de Kirchner cumplió todas las reglas impuestas durante casi un año de prisión domiciliaria y que no existía riesgo alguno de fuga.

De todos modos, la Justicia sostuvo que el uso tobillera constituye la regla general prevista por la ley para quienes cumplen condenas bajo esta modalidad.