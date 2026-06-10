Cristina salió a saludar desde el balcón de su departamento a la militancia

Simultáneamente, se llevaron adelante acciones similares en todo el país "para reclamar su libertad", como encuentros militantes y actos políticos en los que harán foco en "la relación entre la proscripción de la ex presidenta y los problemas económicos y sociales que atraviesa la población".

Asimismo, se montó una radio abierta conformada por diversos sindicatos y habrá, para el final, un acto de cierre donde se proyectará un video sobre "el empeoramiento de las condiciones de vida de la población desde que se dictó el fallo".

Senadores y Diputados reclamaron la liberación de Cristina

Senadores y diputados de Unión por la Patria brindaron este miércoles una conferencia de prensa en el Congreso para rechazar la prisión domiciliaria que cumple desde hace un año Cristina Fernández de Kirchner por la condena por la Causa Vialidad.

“Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina Fernández de Kirchner”, se quejó Germán Martínez, presidente del bloque en la Cámara baja.

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Los legisladores consideraron que existe arbitrariedad y "proscripción" hacia la ex mandataria y tras la rueda de prensa enviaron una carta a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura para reclamar que se ponga fin a esa situación al cumplirse un año de su prisión domiciliaria.

Por otro lado, respecto de las condiciones de detención, los legisladores solicitaron se les brinde información respecto de los diversos aspectos en relación a las condiciones que pesan sobre los detenidos con prisión domiciliaria en el área de la Justicia Federal con competencia penal en el país.