Milei habla en el Council of the Americas: "La actividad económica está creciendo"

Milei encabeza este jueves una nueva presentación ante el sector privado en el marco de la 23° edición de la conferencia "Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas", el foro anual organizado por Americas Society/Council of the Americas.
El presidente Javier Milei encabeza este jueves una nueva presentación ante el sector privado en el marco de la 23° edición de la conferencia "Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas", el foro anual organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
En el inicio de su discurso, Milei destacó que durante su gobierno la inflación cayó 85% y que la “actividad económica está creciendo”.
“Nosotros la recibimos en 211,4% y está viajando al 31,5%. Bajamos 85% de la inflación”, enfatizó Milei ante el auditorio.
Además, volvió a calificar a la expresidenta Cristina Kirchner de “presidiaria” y dijo que realizará otro recital por la baja de la inflación.
El Presidente cuestionó además la gestión de Mauricio Macri, al mencionar que el líder del PRO recibió esa variable en 26,9% y terminó en 53.8%, “la duplicó”, y que, en cambio, cuando él asumió estaba en 211,4%, y que la redujo 85%.
El encuentro se desarrolla en el Alvear Palace Hotel, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.
El Council of the Americas es considerado uno de los eventos corporativos e institucionales más relevantes del año en la Argentina. Reúne a CEOs de multinacionales, ejecutivos de los principales grupos económicos del país, diplomáticos y representantes del gabinete nacional, consolidándose como un espacio estratégico para medir las expectativas de negocios e inversión en la región.
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