Milei habla en el Council of the Americas: "La actividad económica está creciendo"

Además, volvió a calificar a la expresidenta Cristina Kirchner de “presidiaria” y dijo que realizará otro recital por la baja de la inflación.

El Presidente cuestionó además la gestión de Mauricio Macri, al mencionar que el líder del PRO recibió esa variable en 26,9% y terminó en 53.8%, “la duplicó”, y que, en cambio, cuando él asumió estaba en 211,4%, y que la redujo 85%.

El encuentro se desarrolla en el Alvear Palace Hotel, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

El Council of the Americas es considerado uno de los eventos corporativos e institucionales más relevantes del año en la Argentina. Reúne a CEOs de multinacionales, ejecutivos de los principales grupos económicos del país, diplomáticos y representantes del gabinete nacional, consolidándose como un espacio estratégico para medir las expectativas de negocios e inversión en la región.

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