Victoria Villarruel, sobre Fernando Cerimedo: "Que mal que envejeció todo"

El exasesor de Javier Milei, detenido en Bolivia, habría criticado a la vicepresidenta hace un par de años y ahora llegó la contundente respuesta.
La vicepresidenta Victoria Villarruel fue contundente en sus criticas contra Fernando Cerimedo, el ex-asesor de Javier Milei que fue detenido en Bolivia luego un ataque a balazos contra la abogada y activista boliviana, Nadia Beller, señalada por los medios locales como su expareja.
En 2024, el detenido había criticado a la titular del Senado a través de la red social X. “Sobre el tema Villarruel solo voy a decir: @KarinaMileiOk was always right [Karina Milei siempre tuvo razón]”, había escrito en su cuenta.
Mientras que este martes, Villarruel le contestó a un usuario de X que compartió el posteo de Cerimedo y arriba escribió: “Bien por @VickyVillarruel tomando distancia de estos enfermos”. “Que mal que envejeció todo”, respondió la vicepresidenta.
Cerimedo es CEO de la agencia Numen Publicidad y uno de los impulsores de La Derecha Diario, un medio digital identificado con posiciones de derecha que forma parte de un conglomerado de empresas vinculadas a la comunicación política.
Durante la campaña presidencial de 2023 integró el equipo de Javier Milei y fue uno de los responsables de la estrategia digital de La Libertad Avanza. También participó en la coordinación de la fiscalización nacional.
Su influencia dentro del espacio libertario lo ubicó en la denominada " mesa chica" del entonces candidato presidencial y colaboró en la organización de la entrevista que Milei concedió al periodista estadounidense Tucker Carlson.
En distintas entrevistas públicas, Cerimedo reconoció que trabajaba con estructuras de cuentas en redes sociales para potenciar contenidos mediante algoritmos e inteligencia artificial, práctica que definió como una forma de posicionar mensajes políticos.
Antes de alcanzar notoriedad en Argentina, Cerimedo desarrolló campañas políticas en distintos países de la región.
Su nombre tomó dimensión internacional tras participar en la estrategia comunicacional del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y en campañas vinculadas al plebiscito constitucional chileno. También mantuvo una estrecha relación política con Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño.
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