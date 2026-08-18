Victoria Villarruel, sobre Fernando Cerimedo: "Que mal que envejeció todo"

Durante la campaña presidencial de 2023 integró el equipo de Javier Milei y fue uno de los responsables de la estrategia digital de La Libertad Avanza. También participó en la coordinación de la fiscalización nacional.

Su influencia dentro del espacio libertario lo ubicó en la denominada " mesa chica" del entonces candidato presidencial y colaboró en la organización de la entrevista que Milei concedió al periodista estadounidense Tucker Carlson.

En distintas entrevistas públicas, Cerimedo reconoció que trabajaba con estructuras de cuentas en redes sociales para potenciar contenidos mediante algoritmos e inteligencia artificial, práctica que definió como una forma de posicionar mensajes políticos.

Antes de alcanzar notoriedad en Argentina, Cerimedo desarrolló campañas políticas en distintos países de la región.

Su nombre tomó dimensión internacional tras participar en la estrategia comunicacional del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y en campañas vinculadas al plebiscito constitucional chileno. También mantuvo una estrecha relación política con Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño.