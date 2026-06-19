Milei recibió a Adorni en Olivos y se mostrarán juntos en Rosario

Ese acuerdo, sin embargo, volvió a quedar en discusión. En el oficialismo del Senado buscan ahora revisar el criterio acordado en Labor Parlamentaria y sostener que la interpelación debe habilitarse con dos tercios, y no con mayoría absoluta. La maniobra apunta a elevar el umbral de votos necesarios para tratar el pedido contra Adorni y ganar más tiempo, pero también abre otro frente de tensión con los bloques dialoguistas.

Acto en Rosario

Mañana será el día en el que reaparezca. Esto se dará en el marco del acto en conmemoración por el Día de la Bandera en el Monumento Histórico Nacional de la Bandera en la ciudad de Rosario. Adorni le confirmó su presencia a Milei y ambos se mostrarán juntos durante la celebración. Se espera que el jefe de Gabinete esté en primera fila junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tanto el Presidente como el jefe de Gabinete trabajan nuevos anuncios para buscar generar una agenda distinta a la del escándalo mediático-judicial que se mantiene hace más de tres meses. En el entorno del ministro coordinador la denominan “agenda positiva”, la cual busca estar circunscripta a realizar comunicaciones sobre nuevas propuestas o medidas implementadas por el Gobierno. Pese a todo, los alcances de la misma son relativos, según el vocero gubernamental al que se le consulte.