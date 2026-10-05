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Milei viajará a mediados de mes a España para apoyar a los candidatos liberales

En el plano loca, el mandatario buscará la aprobación de la Ley de Presupuesto, y la derogación de las PASO

El presidente Javier Milei retomó esta mañana las reuniones con el Gabinete luego de dos lunes sin encuentros, en un intercambio en el que destacó el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil, al tiempo que confirmó un viaje a Madrid para el 19 de octubre, luego de que el Jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciara el anticipo de las elecciones.

Durante la reunión, según informaron fuentes de la Casa Rosada, el mandatario y sus funcionarios analizaron el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, y el libertario habló de “un gran triunfo”, contra todos los pronósticos de las consultoras que daban ganador al presidente Lula da silva, por dos puntos, y resultó exactamente al revés.

El candidato opositor Flávio Bolsonaro habló con la prensa tras depositar su voto en Río de Janeiro.
El candidato opositor Flávio Bolsonaro habló con la prensa tras depositar su voto en Río de Janeiro.

Asimismo, analizó el escenario político de España luego de la convocatoria a elecciones anticipadas anunciada por el Jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, y confirmó que viajará a ese país el 19 de octubre, para participar de distintas actividades en Madrid, los días siguientes, entre ellas, el apoyo a los candidatos liberales, y buscar nuevas inversiones.

En otro pasaje de la reunión, el mandatario destacó especialmente los datos de recaudación de septiembre, que calificó como positivos, y analizó el impacto sobre la Argentina del escenario internacional, con foco en el precio del petróleo, las condiciones de la oferta global y las altas tasas de interés de Estados Unidos.

También durante el encuentro se analizó la marcha del tratamiento de la Ley de Presupuesto para el 2027, a la luz de los diálogos mantenidos en Francia con una docena de mandatarios provinciales que acompañaron a Milei la semana pasada.

Esas negociaciones con los gobernadores están atadas a la posibilidad de que, a cambio del traspaso de obras públicas de la Nación a las provincias, los gobernadores apoyen la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), previstas para agosto del año próximo.

Fuentes oficiales destacaron que durante la reunión de gabinete solo hubo tres ausencias: la de los ministros Luis Caputo (Economía), que acusó enfermedad; Sandra Pettovello (Capital Humano), en República Dominicana; y Mario Lugones (Salud).

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