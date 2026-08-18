Removieron a un juez federal que hizo comentarios antisemitas en redes sociales

El jurado estuvo integrado por el juez Marcelo Gastón Bartumeu Romero (Tribunal Oral en lo Criminal Nº 25), presidente; Néstor Barral (titular de la Cámara Federal de San Martín); las senadoras nacionales María Belén Monte de Oca (LLA-Tierra del Fuego) y María Florencia López (UP-La Rioja) y los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA-Santa Fe), Christian Alejandro Zulli (UP-Corrientes) y la abogada Ana Beatríz Fernández (Rosario).

HISTÓRICO EN LA JUSTICIA ARGENTINA: El juez federal de Mar del Plata Alfredo López fue removido de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento, tras ser declarado culpable de mal desempeño por expresiones antisemitas publicadas en 15 tuits.



El odio no puede quedar impune.… pic.twitter.com/AH0ZWoEx3b — Doron (@plexaleOK) August 18, 2026

Entre los mensajes en las redes sociales figura uno en el que, junto a una fotografía del gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, escribió: “¿Usarán la Torá o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.

Además fueron analizadas una encuesta sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, un pedido de difusión contra la “judiada interna y externa”, una referencia a “estos fariseos” al mencionar al Foro Argentino contra el Antisemitismo y la respuesta “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar” dirigida a otro usuario.

Ahora, el jury coincidió en mantener el cargo de mal despeño en sus funciones por el que fue removido el magistrado, aunque descartó la primera acusación.

Los integrantes del jury sostuvieron que López incurrió con sus mensajes en una falta grave, que consistió en un ataque a la comunidad judía.

Manifestaron que con sus expresiones actuó “contrariando de manera manifiesta las bases del Estado de Derecho” y sostuvieron que esto se manifestó en los 15 mensajes que posteó y reposteó de la red social X.

“Los mensajes no fueron objeto de modificación y resultan auténticos”, indicaron los integrantes del jury. Aclararon que reconocen “la libertad de expresión”, pero destacaron que “ese derecho no es absoluto”.

“Los mensajes incitaron a la violencia simbólica, pretensión de sometimiento y discriminación”, señalaron los integrantes del tribunal de enjuiciamiento. Consideraron que en sus expresiones “no hubo un reconocimiento de iguales derechos” hacia la comunidad judía en la Argentina.

Mientras que expresaron que con sus tuits, López “dinamitó la confianza de la ciudadanía en su aptitud para impartir justicia de manera imparcial”. Por eso es que hicieron lugar a la acusación de “mal desempeño por graves desórdenes de conducta personales”.

La decisión, dictada con costas, se comunicará a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de Casación, a la Cámara Federal de Mar del Plata y a la administración del Poder Judicial.