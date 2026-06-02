Pablo Quirno confirmó la adhesión al Tratado de Libre Comercio Transpacífico

Qué propone el Tratado

Este tratado propone una política de libre comercio entre las regiones que lo constituyen. Su nombre oficial es Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), por sus siglas en inglés, y abarca a casi 600 millones de personas.

Entre los principales objetivos destacan la promoción de la integración económica, marcos legales predecibles para el comercio y el impulso del comercio regional, al igual que la promoción del crecimiento sostenible.

"La base de esta credibilidad es la estabilidad macroeconómica y la proyección al exterior a través de alianzas estratégicas con países afines, que llevan a aumentar considerablemente la cantidad de comercio y la atracción de inversiones", señaló Quirno.

Durante su exposición, el Canciller explicó que la Argentina se mantuvo como uno de los países con las economías más cerradas, lo que la obligó a "mirarse el ombligo". "Los productores estaban protegidos, con pocos productos y caros", criticó.

En ese sentido, defendió la política implementada desde la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y destacó la política de estabilidad macroeconómica.

"Revertir décadas de estancamiento, de alta inflación, de déficit fiscal, nos ha llevado a no poder generar esas condiciones para aprovechar los recursos naturales y el capital humano. Queremos generar condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar. El mercado de la Argentina es el mundo, no solamente Argentina, y hacia allá vamos", dijo.

Quirno indicó que su trabajo es "salir con la valijita a vender a la Argentina" y ratificó que seguirán desempeñándose para "generar que los productores y empresarios del país puedan salir al mundo en las mejores condiciones posibles".