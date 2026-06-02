Pablo Quirno confirmó la adhesión al Tratado de Libre Comercio Transpacífico

El Canciller lo adelantó durante su exposición en el congreso de la IAEF, donde defendió la apertura comercial y la estabilidad macroeconómica.
El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, adelantó que la Argentina se adherirá al Tratado Transpacífico, el cual engloba a 12 economías mundiales y promueve el libre comercio.
"El miércoles vamos a entregar en París, al ministro de Comercio de Nueva Zelanda (Cameron Brewer) nuestra adhesión al acuerdo de Transpacífico, que incluye doce países muy importantes que representan el 13% del PBI mundial", sostuvo el canciller durante su exposición en el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
Los países que lo conforman son Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.
Este tratado propone una política de libre comercio entre las regiones que lo constituyen. Su nombre oficial es Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), por sus siglas en inglés, y abarca a casi 600 millones de personas.
Entre los principales objetivos destacan la promoción de la integración económica, marcos legales predecibles para el comercio y el impulso del comercio regional, al igual que la promoción del crecimiento sostenible.
"La base de esta credibilidad es la estabilidad macroeconómica y la proyección al exterior a través de alianzas estratégicas con países afines, que llevan a aumentar considerablemente la cantidad de comercio y la atracción de inversiones", señaló Quirno.
Durante su exposición, el Canciller explicó que la Argentina se mantuvo como uno de los países con las economías más cerradas, lo que la obligó a "mirarse el ombligo". "Los productores estaban protegidos, con pocos productos y caros", criticó.
En ese sentido, defendió la política implementada desde la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y destacó la política de estabilidad macroeconómica.
"Revertir décadas de estancamiento, de alta inflación, de déficit fiscal, nos ha llevado a no poder generar esas condiciones para aprovechar los recursos naturales y el capital humano. Queremos generar condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar. El mercado de la Argentina es el mundo, no solamente Argentina, y hacia allá vamos", dijo.
Quirno indicó que su trabajo es "salir con la valijita a vender a la Argentina" y ratificó que seguirán desempeñándose para "generar que los productores y empresarios del país puedan salir al mundo en las mejores condiciones posibles".
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