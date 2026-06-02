Política |

Pablo Quirno confirmó la adhesión al Tratado de Libre Comercio Transpacífico

El Canciller lo adelantó durante su exposición en el congreso de la IAEF, donde defendió la apertura comercial y la estabilidad macroeconómica.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, adelantó que la Argentina se adherirá al Tratado Transpacífico, el cual engloba a 12 economías mundiales y promueve el libre comercio.

"El miércoles vamos a entregar en París, al ministro de Comercio de Nueva Zelanda (Cameron Brewer) nuestra adhesión al acuerdo de Transpacífico, que incluye doce países muy importantes que representan el 13% del PBI mundial", sostuvo el canciller durante su exposición en el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2061887559882490308&partner=&hide_thread=false

Qué propone el Tratado

Este tratado propone una política de libre comercio entre las regiones que lo constituyen. Su nombre oficial es Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), por sus siglas en inglés, y abarca a casi 600 millones de personas.

Entre los principales objetivos destacan la promoción de la integración económica, marcos legales predecibles para el comercio y el impulso del comercio regional, al igual que la promoción del crecimiento sostenible.

"La base de esta credibilidad es la estabilidad macroeconómica y la proyección al exterior a través de alianzas estratégicas con países afines, que llevan a aumentar considerablemente la cantidad de comercio y la atracción de inversiones", señaló Quirno.

ADEMÁS: Jorge Macri respaldó el rumbo económico y llamó a profundizar las reformas para impulsar inversiones

Durante su exposición, el Canciller explicó que la Argentina se mantuvo como uno de los países con las economías más cerradas, lo que la obligó a "mirarse el ombligo". "Los productores estaban protegidos, con pocos productos y caros", criticó.

En ese sentido, defendió la política implementada desde la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y destacó la política de estabilidad macroeconómica.

"Revertir décadas de estancamiento, de alta inflación, de déficit fiscal, nos ha llevado a no poder generar esas condiciones para aprovechar los recursos naturales y el capital humano. Queremos generar condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar. El mercado de la Argentina es el mundo, no solamente Argentina, y hacia allá vamos", dijo.

Quirno indicó que su trabajo es "salir con la valijita a vender a la Argentina" y ratificó que seguirán desempeñándose para "generar que los productores y empresarios del país puedan salir al mundo en las mejores condiciones posibles".

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados