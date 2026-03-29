Irán amenaza a las tropas de EE.UU: "Serán presa de los tiburones del Golfo Pérsico"

El vocero de sus Fuerzas Armadas hizo esa advertencia ante una posible incursión estadounidense. "Los guerreros del Islam llevan esperando mucho tiempo algo así", dijo. Y le recomendó a Trump "estudiar la historia de Irán".
El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaqari, ratificó este domingo una postura de firmeza frente a la posibilidad de una incursión norteamericana. En un discurso por la televisión pública, manifestó que “los comandantes y militares estadounidenses serán presa de los tiburones del Golfo Pérsico”.
Ante las amenazas de acciones militares sugeridas por el presidente Donald Trump, el vocero militar sostuvo que “los guerreros del Islam llevan esperando mucho tiempo algo así para demostrar que la agresión y la ocupación sólo traerá capturas humillantes, mutilaciones y desaparición del agresor”.
Zolfaqari hizo hincapié en que, desde la visión iraní, el líder de la Casa Blanca sólo responde a un enfoque de fuerza. Y al cumplirse un mes del inicio del conflicto de Medio Oriente, le recomendó “estudiar la historia de Irán” y advirtió que la amenaza de una ocupación americana -a la que calificó de “quimera”- preparó a los militares de la República Islámica para responder violentamente a cualquier operación terrestre.
En palabras directas citadas por la emisora oficial, Zolfaqari concluyó: “Estamos contando los minutos para aniquilar su Ejército”.
Según la televisión pública, la advertencia de Zolfaqari se enmarca en un contexto de tensión crecientes motivadas por los mensajes de Washington. A raíz de recientes declaraciones en las que Trump sugirió posibles operaciones en territorio iraní, las autoridades militares de Teherán elevaron el nivel de alerta y manifestaron públicamente la disposición de las fuerzas armadas para actuar de inmediato ante cualquier movimiento estadounidense.
En ese sentido, el Ejército iraní sostuvo que cualquier intervención norteamericana en la zona sería interpretada como un acto suicida, prometiendo represalias contundentes y una respuesta que sobrepasaría el ámbito estrictamente militar. Los altos mandos castrenses resaltaron que ya existe un dispositivo de defensa preparado para repeler ataques de gran escala en el Golfo Pérsico y en las fronteras nacionales.
A su turno, el titular del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo que los recientes gestos de diálogo provenientes de Estados Unidos buscan ocultar una posible invasión terrestre a ese país y aseveró que las fuerzas militares de su país están listas para enfrentar tal contingencia.
"El enemigo envía abiertamente mensajes de negociación y diálogo, pero secretamente planea un ataque terrestre. Ignora que nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses para atacarlos y castigar para siempre a sus aliados regionales", subrayó el legislador y antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria.
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