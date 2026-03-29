Irán amenaza a las tropas de EE.UU: "Serán presa de los tiburones del Golfo Pérsico"

Según la televisión pública, la advertencia de Zolfaqari se enmarca en un contexto de tensión crecientes motivadas por los mensajes de Washington. A raíz de recientes declaraciones en las que Trump sugirió posibles operaciones en territorio iraní, las autoridades militares de Teherán elevaron el nivel de alerta y manifestaron públicamente la disposición de las fuerzas armadas para actuar de inmediato ante cualquier movimiento estadounidense.

En ese sentido, el Ejército iraní sostuvo que cualquier intervención norteamericana en la zona sería interpretada como un acto suicida, prometiendo represalias contundentes y una respuesta que sobrepasaría el ámbito estrictamente militar. Los altos mandos castrenses resaltaron que ya existe un dispositivo de defensa preparado para repeler ataques de gran escala en el Golfo Pérsico y en las fronteras nacionales.

A su turno, el titular del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo que los recientes gestos de diálogo provenientes de Estados Unidos buscan ocultar una posible invasión terrestre a ese país y aseveró que las fuerzas militares de su país están listas para enfrentar tal contingencia.

"El enemigo envía abiertamente mensajes de negociación y diálogo, pero secretamente planea un ataque terrestre. Ignora que nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses para atacarlos y castigar para siempre a sus aliados regionales", subrayó el legislador y antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria.