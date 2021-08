En declaraciones televisivas, Rizzo habló sobre las cifras de la pobreza en el país. El actor, quien suele expresar de manera categórica sus pensamientos, aseguró que la desigualdad que se vive en la sociedad ocurre porque “el poder, tanto militar como mediático y económico, lo tienen otros”.

“No somos el único país donde está pasando eso. Me parece que a veces se largan cosas como verdades definitivas y lo que hay que hacer es un análisis profundo. Parecería como si no hubiéramos tenido una pandemia amarilla durante cuatro años, que fue el gobierno de Cambiemos”, manifestó Rizzo.

Rizzo también afirmó que el gobierno de Macri “dejó 25.000 pymes cerradas, miles y miles de trabajadores en la calle y una deuda espantosa, que cerró el Ministerio de Salud para convertirlo en una miserable Secretaría de Salud y el Ministerio de Trabajo se convirtió en una miserable Secretaría de Trabajo”.

Además, Rizzo defendió la gestión del presidente. “Dos meses estuvo este Gobierno y le cayó una pandemia enorme. Hace 100 años que el planeta no tenía una pandemia”, indicó el actor.

En cuanto a las razones de los problemas económicos estructurales de Argentina, Rizzo aseguró: “Lo primero que hay que establecer es dónde está el poder, que no está en el Gobierno, que es un mero gestionador. El poder está en los medios concentrados de la economía que, entre otras cosas”.

En el mismo sentido, el actor de 73 años, insistió con que “todas estas cosas hay que analizarlas y ponerlas sobre la mesa porque largamos las cosas al voleo y decimos que este es el país más desigual, que es cierto, porque la pobreza es estructural al capitalismo”.

Para continuar, el actor hizo un análisis de la situación económica del país y lanzó una polémica frase. “El capitalismo, como sistema, no puede existir si no hay pobreza, si no hay corrupción. El Gobierno tendría que hacer una revolución armada para terminar con eso. Una revolución armada tiene que hacer. Porque el poder, tanto militar como mediático y económico, lo tienen otros”

Y para finalizar, criticó a los que están en contra del Gobierno. “Y más aún, esos políticos de la oposición como Javier Milei son meros porteros de lujo, como los de los edificios que, muy bien vestidos, te preguntan ‘¿a dónde va?’, con esos aires de autoridad, pero responden a un discurso que están más arriba que ellos”, concluyó Rizzo.