Procesaron y embargaron a Tapia y Toviggino por evasión de impuestos y aportes

Embed | #URGENTE A 70 días del Mundial, la Justicia procesó y embargó a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino en la causa por el presunto desvío de aportes de la seguridad social por 19.000 millones de pesos. pic.twitter.com/mAFzuXvbCT — La Derecha Diario (@laderechadiario) March 30, 2026

El fallo de la Justicia

La decisión fue tomada hoy por el juez federal en la penal y económico Diego Amarante, quien trabó embargo por $ 1.700 millones distribuidos entre la propia institución y los acusados. informaron fuentes judiciales.

Amarante lleva adelante la investigación sobre Tapia y a la AFA por la supuesta apropiación de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias, en una suma que superaría los 19 mil millones de pesos. El juez había indagado a los dirigentes deportivos entre el 11 y 12 de marzo pasados.

En su declaración, Tapia entregó un escrito con el que se desvinculó de la deuda y pidió su sobreseimiento: sostuvo que las decisiones sobre impuestos y pagos las toman áreas técnicas de la entidad y que él tiene un rol institucional, ajeno a ese manejo.

Argumentó, no obstante, que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.

En su resolución, el juez Amarante entendió que la AFA, Tapia y otros altos dirigentes de la entidad lideraron una maniobra sistemática de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social.

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El expediente se inició el 12 de diciembre de 2025 por una denuncia de la ARCA. Allí se mencionó que se había detectado la falta de pago, dentro de los plazos legales, de las declaraciones juradas presentadas por la AFA relativas a retenciones impositivas del “SIRE IVA” y “SICORE GANANCIAS” de los períodos agosto y septiembre de 2025, sumado a retenciones de contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

El 18 de diciembre de 2025, ARCA presentó una ampliación de la denuncia, donde dijo que la AFA había omitido cumplir con el pago de obligaciones retenidas en múltiples períodos fiscales mensuales comprendidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.