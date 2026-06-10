Qué es al Régimen Simplificado de Ganancias al que se sumó Adorni y su esposa

La adhesión del jefe de Gabinete reavivó el debate sobre los alcances del esquema incluido en la Ley de Inocencia Fiscal.
La decisión de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) volvió a poner el foco sobre una de las herramientas centrales incorporadas por la Ley de Inocencia Fiscal, un esquema permite simplificar la declaración del Impuesto a las Ganancias y acceder a beneficios que limitan las facultades de revisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre ejercicios anteriores.
El régimen está destinado a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que tributen Ganancias y obtengan exclusivamente rentas de fuente argentina. Entre sus principales características, elimina la obligación de informar el patrimonio al inicio y al cierre de cada período fiscal, así como las variaciones patrimoniales y el monto consumido durante el año.
El sistema se basa en una declaración jurada simplificada que únicamente exige informar ingresos, gastos y deducciones, a partir de esos datos, ARCA determina el impuesto correspondiente y el contribuyente realiza el pago.
La adhesión también permite acceder a una presunción de exactitud sobre la información presentada y al denominado “tapón fiscal”, uno de los aspectos más discutidos de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno nacional.
Este beneficio establece que quienes presenten en término la declaración correspondiente al período fiscal 2025 y abonen el impuesto no podrán ser objeto de revisiones, fiscalizaciones o ajustes por parte de ARCA sobre declaraciones de Ganancias e IVA de ejercicios anteriores que no hayan prescripto.
La Ley de Inocencia Fiscal introdujo además una reducción de los plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores, que pasan de cinco a tres años. De esta manera, el esquema busca reemplazar el criterio de sospecha permanente por una presunción de veracidad respecto de lo declarado por el contribuyente.
El régimen contempla la posibilidad de utilizar fondos no declarados para determinadas operaciones, como la compra de inmuebles o vehículos, aunque remarcó que adherirse al sistema no implica necesariamente hacer uso de esa opción.
La adhesión al régimen no exime a funcionarios públicos de presentar las declaraciones patrimoniales exigidas por la Oficina Anticorrupción ni los protege frente a investigaciones judiciales por delitos distintos de la evasión tributaria.
En el Ministerio de Economía consideran que la Ley de Inocencia Fiscal puede convertirse en una herramienta clave para acelerar la recuperación de la actividad económica. Las estimaciones oficiales sostienen que los argentinos mantienen alrededor de US$ 170.000 millones fuera del sistema bancario, recursos que el Gobierno busca movilizar mediante incentivos fiscales y una mayor seguridad jurídica para los contribuyentes.
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