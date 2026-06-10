Qué es al Régimen Simplificado de Ganancias al que se sumó Adorni y su esposa

La adhesión también permite acceder a una presunción de exactitud sobre la información presentada y al denominado “tapón fiscal”, uno de los aspectos más discutidos de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno nacional.

Este beneficio establece que quienes presenten en término la declaración correspondiente al período fiscal 2025 y abonen el impuesto no podrán ser objeto de revisiones, fiscalizaciones o ajustes por parte de ARCA sobre declaraciones de Ganancias e IVA de ejercicios anteriores que no hayan prescripto.

La Ley de Inocencia Fiscal introdujo además una reducción de los plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores, que pasan de cinco a tres años. De esta manera, el esquema busca reemplazar el criterio de sospecha permanente por una presunción de veracidad respecto de lo declarado por el contribuyente.

El régimen contempla la posibilidad de utilizar fondos no declarados para determinadas operaciones, como la compra de inmuebles o vehículos, aunque remarcó que adherirse al sistema no implica necesariamente hacer uso de esa opción.

ARCA 1 Lo recaudado por el Impuesto al Valor Agregado Neto ascendió a $5,4 billones.

La adhesión al régimen no exime a funcionarios públicos de presentar las declaraciones patrimoniales exigidas por la Oficina Anticorrupción ni los protege frente a investigaciones judiciales por delitos distintos de la evasión tributaria.

En el Ministerio de Economía consideran que la Ley de Inocencia Fiscal puede convertirse en una herramienta clave para acelerar la recuperación de la actividad económica. Las estimaciones oficiales sostienen que los argentinos mantienen alrededor de US$ 170.000 millones fuera del sistema bancario, recursos que el Gobierno busca movilizar mediante incentivos fiscales y una mayor seguridad jurídica para los contribuyentes.