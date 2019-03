Roberto Lavagna: "La grieta política lleva a políticas que profundizan la grieta económica"

Entrevistado por el periodsita Jorge Fontevecchia en el programa “Periodismo Puro” del canal NET, Lavagna planteó: "Salgamos de los marketineros y los pseudo ideólogos que no tienen un proyecto claro de país y definamos un proyecto de progreso de orden, progreso, paz y justicia social que es lo que demanda la gente".

El candidato impulsado como de la unidad del peronismo y otros sectores opositores como el socialismo y de la UCR disidente, manifestó que tiene "dudas en la capacidad de armar un espacio con peronistas, radicales, desarrollistas, sociedad civil y espacios políticos provinciales porque es muy complicado más que nada porque hay dos figuras políticas que no quieren que haya nada y alientan la grieta".

El economista y ex candidato a presidente en 2007 se autodefinió como "alguien que odia la rutina y que cree en la necesidad del cambio, creándolo uno mismo interpretando lo que está pasando en el mundo. Alguien de familia que prefiere pasar una noche con su familia en vez de ir a las reuniones", agregó.

Sobre el presidente y la ex mandataria, opinó que tanto Macri como Cristina "ambos tienen una vocación por el todo con estilos diferentes. Creen que pueden ignorar al resto aun siendo a veces minoritarios. Tienen poca capacidad de dialogo y de escucha".

También se refirió a su edad y si sus 76 años serían un impedimento de resultar electo para gobernar el país desde el próximo 10 de diciembre y señaló: "En lo personal y en mi familia son todas desventajas. Pero no me toca a mí contestar sobre este tema. Me encantaría que fuese -candidato a presidente- alguien de la generación posterior a la mía", aclaró.

Sin embargo, advirtió que "si estoy acá todavía en este proceso es porque veo que en la sociedad hay una demandada de un cambio de lo que le ofrece Macri o Cristina, donde hay una grieta profunda".

Respecto a la corrupción durante el kirchnerismo, afirmó: "No voy a hacer campaña en torno a la corrupción en un país donde está por discutirse todo", al mismo tiempo que recordó: "Yo hablé de la cartelización de la obra pública siendo ministro y luego de dos semanas no fui más ministro". Sobre su relación con la empresa Techint, Lavagna fue tajante: "Siempre defendí la industria, no porque sea anti agro, sino que a la industria hubo que defenderla muchas veces a lo largo de la historia y eso hace que cuando uno defiende la industria la quinta esencia es Techint porque es la más grande. Nadie se puede equivocar".

Lavagna concluyó que "Argentina tiene una tremenda capacidad de salir de esta grisura, del estancamiento y una tremenda capacidad de crecer a un buen ritmo económico. Estoy convencido de que hay una posibilidad de recrear una situación de orden, progreso, paz y justicia social".