Hallan más de 600.000 dólaresl y drogas en el departamento de un funcionario

El implicado es Facundo Leal, exfuncionario ligado a áreas estratégicas de aviación y telecomunicaciones. El hallazgo se produjo en su casa de Palermo.
Facundo Leal, exdirector del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y que presidió la empresa estatal ARSAT y actualmente es funcionario de esa compañía, fue detenido luego de un procedimiento judicial realizado en su casa del barrio porteño de Palermo, donde encontraron drogas y una fuerte suma de dinero.
Durante el operativo los investigadores hallaron cerca de 650.000 dólares en efectivo, alrededor de 2.000.000 de pesos y moneda extranjera de distintos países: pesos uruguayos, mexicanos y colombianos, reales, euros y hasta chelines tanzanos.
Además, se secuestraron distintas sustancias prohibidas, entre ellas ketamina, cocaína y drogas sintéticas en diversas presentaciones.
Leal, que tiene un largo recorrido en el sector público, fue apoyado en sus comienzos por el ex gobernador de Mendoza Rodolfo “Rolo” Gabrielli, con quien compartió la función pública no sólo en la empresa de tecnología satelital sino también en la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).
El funcionario detenido fue secretario de Gabrielli y luego recaló en Infraestructura durante el primer mandato kirchnerista en donde tuvo conflictos con el entorno del ex ministro Julio De Vido
La investigación judicial que comenzó por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT terminó con un hallazgo que modificó el alcance político, económico y penal del expediente.
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