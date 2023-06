Sergio Massa se reúne con Daniel Scioli por primera vez tras el cierre de listas

Ante la presencia de los medios de prensa que estaban al tanto de este encuentro que tiene como objetivo bajar el tono a la interna y mostrar unidad dentro del oficialismo, Massa decidió bajar de su despacho y salir a la explanada del Palacio de Hacienda, ubicado frente a la Plaza de Mayo, para recibir a Scioli en un gesto poco habitual.

Al encontrarse, los dirigentes se saludaron con un abrazo, estrecharon sus manos y posaron para las cámaras pero no hicieron declaraciones a la prensa.

Scioli-Massa.mp4 El gesto de Sergio Massa con Daniel Scioli de esperarlo en la puerta del Ministerio de Economía.

Esta reunión se produce tras el cierre de listas del pasado sábado, con vistas a las PASO del 13 de agosto, y luego de que Scioli declinara su precandidatura presidencial por UxP.

Se espera que cerca de las 13.30 alguno de los dos brinde salga de la cartera económica y enfrente los micrófonos y las cámaras que aguardan algún tipo de mensaje tras varios días convulsionados.

Daniel Scioli fue recibido por Cristina Fernández de Kirchner

Este miércoles por la tarde, el embajador Daniel Scioli fue recibido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su despacho del Senado.

"Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer", había dicho la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Embed Recién en mi despacho del Senado junto a Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil.



Nos conocemos desde hace mucho tiempo… Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales.



Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me… pic.twitter.com/a5AgfdACIA — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 28, 2023

Horas antes, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni había asegurado que el presidente Alberto Fernández fue decisivo para que Scioli no sólo se quedara sin poder ser parte de las PASO sino que incluso había perdido lugar en las listas a manos del canciller Santiago Cafiero.

"Alberto Fernández complicó todo, vino a desordenar lo que teníamos la responsabilidad de ordenar en el país", lanzó Berni en relación a las elecciones primarias. "Mi abuela diría: 'De un burro no se puede esperar más que una patada', qué podía esperar el candidato Scioli de este presidente", agregó en duros términos el funcionario provincial.