Durante su participación en un nuevo anuncio de extensión de la cuarentena en la Resistencia de Olivos, Kicillof aseguró: "Reafirmamos ante una situación como esta el concepto de cuarentena intermitente, pero no es solamente evitar que se nos desborde el sistema de salud, es evitar que se nos contagie más gente".

Además, resaltó: "Seguimos en la provincia de Buenos Aires con el mismo grado de apertura limitada, cuidada, con protocolos, con bajo uso del transporte público. Seguimos como veníamos".

Por otra parte, reiteró esta tarde la advertencia sobre que "si los números no bajan habrá que ir a una cuarentena mucho más dura".

"Sepan que si los números no bajan, va a haber que ir a una cuarentena mucho más dura, porque si no las camas se llenan y no podemos permitir que alguien se quede sin su derecho", resaltó Kicillof.

Asimismo, afirmó que "la esperanza está en la vacuna", ya que "no se puede esperar que esto naturalmente pare".

El valor del trabajo conjunto entre "oficialismo y oposición"

Hacia el final de su discurso, el gobernador destacó esta tarde que ante la pandemia el oficialismo y la oposición trabajan "juntos" y reclamó a otros sectores que "no traten de politizar la pandemia".

"Teníamos un sistema muy débil y lo fortalecimos. Fue porque el oficialismo y la oposición pudimos trabajar unidos", subrayó el gobernador, al tiempo que agradeció al presidente Alberto Fernández por haber propiciado la "coordinación" con el jefe de Gobierno porteño y los gobernadores "a pesar de las diferencias en lo ideológico o lo partidario".

Y en este sentido, remarcó: "No traten de politizar la pandemia, porque estamos mostrando que es el camino equivocado".

