Tres diputados por Catamarca rompieron con el bloque del UxP

De esta manera habrá empate entre el oficialismo y el peronismo con 94 legisladores en cada bloque, mientras que La Libertad Avanza (LLA) está a un paso de convertirse en primera minoría en la Cámara baja.

Los legisladores Fernanda Avila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega comunicaron al presidente Martín Menem la conformación del bloque “Elijo Catamarca”.

Según consta en la nota remitida a Martín Menem, el espacio estará tendrá como autoridades a Nóblega como presidente y a Monguillot como secretario.

En la comunicación, Nóblega informó formalmente la creación del bloque y solicitó que se proceda a su reconocimiento institucional dentro del cuerpo legislativo.

image

El bloque “Elijo Catamarca” se suma así al reordenamiento parlamentario de cara al nuevo período legislativo.

En la Cámara Baja Claudia Palladino también fue electa por el peronismo de Catamarca, pero decidió mantenerse en Unión por la Patria. Se trata de una legisladora que responde a la ex gobernadora y senadora nacional Lucía Corpacci.

El gobernador Jalil había expresado desde el año pasado fuertes diferencias con la conducción del bloque que preside Germán Martínez y en varias votaciones clave, el mandatario decidió apoyar las posiciones del gobierno de Javier Milei.

De hecho, en las últimas semanas públicamente había reclamado “desconurbanizar” el peronismo, en una crítica a las lógicas que imperan en el Partido Justicialista que preside Cristina Fernández de Kirchner.

Hasta hora serían 94 diputados del bloque del peronismo y 94 de La Libertad Avanza (LLA), aunque no se descarta que el oficialismo pueda sumar hasta otro integrante.