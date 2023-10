Villarruel rechazó la propuesta de Benegas Lynch de romper vínculos con el Vaticano

"No concuerdo con esas declaraciones, no era el momento ni la gravedad de los hechos algo que amerite eso. No creo que las declaraciones, tanto de Javier como de su Santidad, tengan la relevancia como para llegar a una suspensión de las relaciones con el Estado Vaticano, que tiene un componente en lo religioso en nuestro país y político a nivel mundial", afirmó Villarruel.

Y explicó: "Las palabras del profesor de Benegas Lynch, si bien cuenta con gran estima de Javier Milei y de todo el espacio, representan sus palabras. Nosotros en La Libertad Avanza no debatimos esa temática ni hablamos de una decisión de ese estilo. En haras de un acto político, tuvo libertad para decir lo que pensaba y creía, pero al menos no representa mi sentir como vicepresidenta y el de muchos otros. Fue un ejercicio de libertad al decir".

En el marco del cierre de campaña que realizó anoche el candidato presidencial de LLA, Javier Milei, en el estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, el economista Alberto Benegas Lynch pidió "cortar relaciones con el Vaticano".

"Por consideración y respeto a mi religión católica creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca y suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras allí prime el espíritu totalitario", afirmó Benegas Lynch, quien es calificado por Milei como "un prócer del liberalismo".

Críticas a Lemoine

A su vez, la aspirante a la vicepresidencia también rechazó la propuesta de la candidata a diputada, Lilia Lemoine, sobre el renunciamiento a la paternidad: "Mi postura es la de siempre, con Javier somos profundamente provida. No creo que ayude a ninguna posición provida si planteamos que el hombre pueda desligarse de lo que es la procreación de su hijo porque si no es viable con la madre, tampoco lo es con el padre. Además el ser humano no es una cosa que podes elegir hacerte cargo o no, en el momento que es concebido no existe esa posibilidad de desligarse como si fuera una cosa".

"No estoy de acuerdo con el proyecto de la futura diputada y no no creo que haya tenido malas intenciones. Pero no refleja la visión de La Libertad Avanza", determinó.