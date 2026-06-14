Por qué Alpine le ordenó a Franco Colapinto que deje pasar a Gasly en el GP de Barcelona-Cataluña

El argentino vivió un momento incómodo y se molestó por el pedido desde la radio para que su compañero de escudería lo adelantara en la carrera.
La carrera en el GP de Barcelona-Cataluña dejó buenas sensaciones en Alpine, tanto para Franco Colapinto como para Pierre Gasly. Ambos sumaron puntos: el argentino terminó en el 8° puesto con cuatro unidades, y el francés finalizó 7°, con seis. A pesar del rendimiento positivo, un incómodo momento entre compañeros surgió de una orden desde la radio.
La carrera, que estuvo influenciada por varias paradas por la degradación de neumáticos debido al estado del Circuit de Catalunya y que terminó con la victoria de Lewis Hamilton, dejó una tensa situación en la vuelta 20 de la carrera. “Fue una decisión del equipo. Ellos pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tiene alguna lógica", explicó Franco sobre el pedido de Alpine para que cediera su posición y dejara pasara Gasly.
Sin embargo, lo corrió de foco y puso por encima la alegría del buen resultado: "Sumamos puntos con los dos autos y es un día muy positivo”.
Asimismo, lamentó no haber podido aprovechar los beneficios que lo agarraron más atrás en el circuito: “Obviamente, mala suerte con el VSC (Virtual Safety Car) que vino después de muchas banderas azules y de dejar pasar a muchos autos. Yendo atrás del aire sucio por cinco vueltas con la goma dura, y perdí mucho tiempo ahí".
En diálogo con ESPN, Colapinto destacó su accionar y la levantada que logró después de lo que fue el GP de Mónaco: "Igual, fue una carrera positiva y, dentro de todo, contentos con la performance del equipo. Hay que trabajar para Austria. Para que se sienta mejor el auto y seguir empujando para adelante”.
El pilarense ejecutó una largada brillante y ganó dos posiciones para reubicarse del puesto 13° al 11°. El desgaste de los neumáticos lo obligó a detenerse temprano, pero eso no lo bajó del objetivo. Luego del intercambio en la vuelta 20 a su pesar por decisión de la escudería francesa, mejoró su rendimiento y se metió de lleno en la zona de puntos.
El foco está puesto en la próxima fecha, en el Gran Premio de Austria, que se disputará del 26 al 28 de junio. La carrera del domingo comenzará a las 10 hoara argentina.
comentar