Gran Premio de Barcelona: Franco Colapinto largará 13° tras quedar eliminado en Q2

“Largando 13 hay oportunidades y creo que no estamos tan lejos de los puntos. Esperemos hacer una buena carrera. Ojalá tengamos menos degradación que en la qualy, que en una vuelta nos quedamos sin gomas. En general, un día muy difícil con un auto incómodo de manejar”, analizó.

Russell se quedó con la pole y Hamilton largará segundo

La clasificación estuvo dominada por George Russell, que se quedó con la pole position para Mercedes gracias a un tiempo de 1:14.679. Por su parte, Lewis Hamilton completó una gran vuelta en el cierre de la sesión y partirá segundo con Ferrari, mientras que Andrea Kimi Antonelli, líder del Campeonato de Pilotos, largará desde la tercera posición.

Uno de los momentos más impactantes de la jornada fue el fuerte accidente de Charles Leclerc (Ferrari) en la curva 4. El monegasco perdió el control de su Ferrari y dañó seriamente la parte delantera del monoplaza, aunque pudo finalizar la clasificación en el décimo lugar.

La actividad en el Circuito de Barcelona-Catalunya continuará este domingo, cuando se dispute la carrera a partir de las 10:00 (hora argentina). La competencia tendrá 56 vueltas y Colapinto buscará aprovechar su posición de largada para intentar sumar puntos en una pista donde los adelantamientos suelen depender de una correcta estrategia y del desgaste de los neumáticos.