Gran Premio de Barcelona: Franco Colapinto largará 13° tras quedar eliminado en Q2

Tras un viernes y sábado complicados en los entrenamientos libres, el argentino logró avanzar a la Q2 y superó nuevamente a su compañero Pierre Gasly. La carrera se disputará este domingo desde las 10 hora de nuestro país.
Franco Colapinto saldrá desde la 13ª posición en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, luego de completar este sábado una clasificación positiva para Alpine, que consiguió colocar a sus dos autos en la Q2 pese a las dificultades mostradas durante las prácticas libres.
El argentino registró un mejor tiempo de 1:16.191, suficiente para superar por segunda vez consecutiva a su compañero Pierre Gasly, que finalizó 14° con una vuelta de 1:16.261. La diferencia entre ambos fue de apenas 70 milésimas, aunque volvió a reflejar el buen rendimiento de Colapinto en la interna de la escudería francesa.
Durante su mejor intento en la Q2, el piloto de 23 años perdió tiempo en la curva 11 después de que su monoplaza se desacomodara, situación que le impidió acercarse aún más a los puestos de clasificación para la Q3. Finalmente, quedó a 0.423 segundos de Nico Hülkenberg, quien marcó el tiempo de corte para acceder a la última tanda.
Tras la sesión, Colapinto reconoció las dificultades que presentó el auto durante toda la jornada, aunque se mostró optimista de cara a la carrera.
“Largando 13 hay oportunidades y creo que no estamos tan lejos de los puntos. Esperemos hacer una buena carrera. Ojalá tengamos menos degradación que en la qualy, que en una vuelta nos quedamos sin gomas. En general, un día muy difícil con un auto incómodo de manejar”, analizó.
La clasificación estuvo dominada por George Russell, que se quedó con la pole position para Mercedes gracias a un tiempo de 1:14.679. Por su parte, Lewis Hamilton completó una gran vuelta en el cierre de la sesión y partirá segundo con Ferrari, mientras que Andrea Kimi Antonelli, líder del Campeonato de Pilotos, largará desde la tercera posición.
Uno de los momentos más impactantes de la jornada fue el fuerte accidente de Charles Leclerc (Ferrari) en la curva 4. El monegasco perdió el control de su Ferrari y dañó seriamente la parte delantera del monoplaza, aunque pudo finalizar la clasificación en el décimo lugar.
La actividad en el Circuito de Barcelona-Catalunya continuará este domingo, cuando se dispute la carrera a partir de las 10:00 (hora argentina). La competencia tendrá 56 vueltas y Colapinto buscará aprovechar su posición de largada para intentar sumar puntos en una pista donde los adelantamientos suelen depender de una correcta estrategia y del desgaste de los neumáticos.
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