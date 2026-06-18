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Autopista Buenos Aires-La Plata: empezaron las obras por el cuarto carril

Las obras corresponden a una extensión que abarca 20 kilómetros y beneficia la circulación en los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui.

La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa) anunció que comenzaron las obras del cuarto carril de la autopista Buenos Aires-La Plata, en el que la nueva traza irá desde el Acceso Sudeste (kilómetro 11,5) hasta la estación de peaje de Hudson, en el kilómetro 30,45 sentido a La Plata.

Es para “mejorar la seguridad vial, la fluidez y los tiempos de viaje de quienes realizan a diario este trayecto en sentido hacia la capital bonaerense”, indicó Aubasa.

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Las obras incluyen la repavimentación de los tres carriles existentes, además de una carpeta asfáltica que cubrirá los cuatro carriles para unificar la altura.

La primera etapa va desde el km 11,5 al 20, con un 70% de avance, donde se desarrollan las tareas de construcción del cuarto carril en la zona de Quilmes.

El segundo tramo va desde el km 20 hasta el km 30,45, tiene un 50% de avance y los trabajos actuales consisten en la realización del muro de contención en el km 20; el bacheo y la repavimentación.

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Además el gobierno bonaerense informó que “se encuentra en etapa de evaluación de ofertas la obra de construcción del cuarto carril en sentido descendente, que permitirá completar los cuatro carriles por mano en todo el tramo”.

Aubasa había anunciado en octubre de 2025 la ampliación de la autopista Buenos Aires-La Plata para aliviar el tránsito generado por el embotellamiento de vehículos durante las horas pico.

La obra, que es parte del plan 2024-2027 de la empresa, estará dividida en diferentes etapas: una vez terminada en su totalidad, aproximadamente en agosto de 2027, la autopista pasará a tener ocho carriles a lo largo de los 19 kilómetros tendidos entre la salida de la ciudad de Buenos Aires y el peaje Hudson.

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