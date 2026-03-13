Kicillof: "Tenemos un Gobierno nacional que cree que hay que dinamitar el Estado"

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El nuevo edificio da respuestas a una demanda de la comunidad de De La Canal, un pequeño paraje rural ubicado 30 km al norte de Tandil sobre la Ruta Provincial N° 30, a la que se accede únicamente por caminos de tierra. Es el resultado de la lucha de los vecinos y vecinas de la zona para que los jóvenes puedan realizar sus trayectorias educativas en el barrio, evitando así las largas distancias y el desarraigo.

Por su parte, Terigi remarcó: “Queremos que todos los chicos y chicas de la provincia, vivan cerca o lejos de los centros urbanos, puedan elegir y construir su futuro. Para eso necesitamos escuelas secundarias de calidad como la que estamos inaugurando hoy en el paraje De la Canal”. “En el Gobierno bonaerense tenemos a la educación pública como prioridad: vamos a seguir invirtiendo para mejorarla día a día”, añadió.

A partir de una inversión de $1.277 millones, la obra contempló la construcción del nuevo edificio que cuenta con seis aulas, laboratorio, patio y mobiliario de la fábrica provincial, como así también la readecuación de los edificios existentes para la creación de un SUM. La nueva infraestructura permitirá que la ES N°13 tenga su propio espacio de enseñanza y que la EP N°15 -con la cual compartía instalaciones- comience a implementar la doble jornada.

“El acompañamiento de la Provincia en esta jornada expresa una decisión clara de acercar la gestión a comunidades alejadas de los grandes centros urbanos", sostuvo Lunghi y agregó: “En tiempos donde se cuestiona el diálogo entre quienes piensan distinto, destacamos la importancia del trabajo mancomunado para lograr resultados que beneficien a nuestros vecinos y vecinas”.

“Hoy estamos haciendo realidad el deseo de nuestra comunidad que, tras años de lucha colectiva, logra tener este nuevo espacio: no se trata de un edificio escolar más, es la puerta para impulsar un proyecto de vida para los jóvenes de nuestro distrito”, subrayó Moris.

Por último, Kicillof afirmó: “Caminamos y conocemos cada uno de los 135 municipios de nuestra provincia y por eso sabemos cuáles son las prioridades de nuestro pueblo: aquí nadie vive del sector financiero, lo que necesitamos son más obras, educación y trabajo”.

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Entrega de patrulleros

Durante la jornada, Kicillof y Alonso pusieron en funcionamiento cuatro nuevos patrulleros para fortalecer las tareas de prevención y combate del delito en el distrito. Además, las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones de la Secretaría de Protección Ciudadana local, donde se hizo entrega de una camioneta Amarok, equipamiento para los bomberos de la Policía, y una posta operativa con torre de iluminación, internet satelital y base meteorológica para instalar en zonas de siniestros.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los subsecretarios de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; el senador provincial Jorge Paredi; la diputada provincial Marcela Basualdo y su par Matías Civale; el concejal de General Pueyrredon, Gustavo Pulti; concejales y concejalas; funcionarios y funcionarias municipales.