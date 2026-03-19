Fernando Espinoza lanza un plan de empleo con 10 mil puestos de trabajo joven

22.000 empresas cerradas y 300.000 desocupados

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y junto a representantes de todos los sectores de la sociedad, Fernando Espinoza cuestionó el rumbo del Gobierno nacional. “Con Milei ya cerraron más de 22 mil empresas y hay más de 300 mil nuevos desocupados en la Argentina ”, indicó el jefe comunal.

Por su parte, Magario señaló: “Felicito a Fernando (Espinoza) por todo lo que viene haciendo. Que él apueste a grandes proyectos como este Polo Científico Tecnológico es una oportunidad para que los jóvenes puedan acceder a nuevos puestos de trabajo, y nos convoca a la etapa de reconstrucción que se viene en la Argentina”.

En ese contexto, Fernando Espinoza se refirió a la falta de empleo que atraviesa la juventud y destacó los 10 mil puestos de empleo joven en tecnología e innovación que generará el Polo Científico y Tecnológico, y además, anunció: “A todas las vecinas y vecinos que han perdido el trabajo no los vamos a dejar solos. Vamos a realizar la apertura de cientos de nuevas Cooperativas de Trabajo para los nuevos desocupados y desocupadas”.

Para cerrar, el dirigente peronista y jefe comunal destacó el paso a la unidad que impulsó desde La Matanza, y convocó a todas las ciudadanas y ciudadanos desilusionados: “Hay otro camino posible para la Argentina y es el que estamos construyendo hoy, con este nuevo Polo de la Innovación y las Nuevas Tecnologías. Vamos por un gran frente amplio nacional, con todos los sectores de la sociedad, más allá de los partidos políticos. No importa de dónde vengas, importa hacia dónde vamos”, y concluyó: “Vamos a volver a tener una Patria grande y un pueblo feliz, y lo vamos a lograr para todas las argentinas y argentinos. ¡Vamos Argentina!”.