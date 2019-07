@todonoticias Hola buenas noches quería contarles que aysa cortó el suministro de agua desde las 20:30 del sábado en zona sur del gran buenos aires y no nos avisaron según dicen es por mantenimiento un desastre hay muchos barrios avellaneda valentin alsina lanus escalada etc

@AySA_Oficial Lomas de zamora sin agua o con casi nula presión. Problema que se repite con frecuencia. La empresa no da respuestas o vomitan la misma gansada: "Estamos trabajando para mejorar el servicio" ¿Y cuándo se termina y mejora el "servicio"? Lacras

No sabía lo valioso que era el agua y bañarse,hasta que AySA me dejó hace 48 horas sin agua,estoy que me rajo un tiro