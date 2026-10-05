Nordelta: le disparó a carpinchos, lo filmaron y fue denunciado por maltrato animal

El hecho ocurrió el pasado 17 de septiembre en el barrio Los Alisos cuando el hombre salió armado y fue grabado mientras apuntaba contra los animales

En un comunicado, la Asociación Vecinal Nordelta (AVN) expresó su “repudio y accionar inmediato” tras el hecho. Allí, aclararon que “fueron los propios vecinos del barrio quienes, movilizados por el cuidado de la comunidad y de la fauna, alertaron sobre lo sucedido”, así como también que “INMEDIATAMENTE se realizó una denuncia para que la Justicia investigue el hecho y se informó lo actuado a la Dirección Provincial de Flora y Fauna”.

“Desde NORDELTA SA repudiamos categóricamente este hecho. Somos una Ciudad que elije la convivencia armónica con el ecosistema y el respeto por la vida silvestre. El accionar de este vecino no representa el espíritu de nuestra comunidad. Por otra parte, el uso de armas en zonas residenciales implica un peligro inadmisible para la integridad y la tranquilidad del resto de los vecinos”, continuaron.

Y completaron: “Es por ello que se ha aportado a la Justicia la totalidad del material y la información disponibles y se seguirá colaborando como es habitual. La protección de nuestra biodiversidad y la seguridad de cada vecino son prioridades innegociables”.