Nordelta: le disparó a carpinchos, lo filmaron y fue denunciado por maltrato animal

Un hombre fue filmado mientras le disparaba a un grupo de animales en un barrio privado y los vecinos lo denunciaron ante la Justicia.
Un hombre fue filmado mientras les disparaba a un grupo de carpinchos en un barrio de Nordelta y fue denunciado por maltrato animal luego que el video de las crueles imágenes se hizo viral en las redes sociales.
La denuncia fue realizada por la Asociación Vecinal Nordelta ante la Unidad de Instrucción N°1 descentralizada de Benavidez a cargo del fiscal Cosme Irribarren.
El sujeto fue identificado como Sebastián Favre, de 49 años, y en la denuncia señalaron que efectuaba disparos para ahuyentar a los animales del patio de su jardín. En este contexto, la Policía de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo una serie de allanamientos en el barrio Los Alisos y dio con el lote donde está el domicilio del involucrado.
En el lugar se encontró un arma de aire comprimido y también el mismo pantalón que estaba usando cuando se llevó a cabo el registro del video. El hombre, un ex aviador, fue notificado por las autoridades durante el procedimiento por maltrato animal.
El hecho ocurrió el pasado 17 de septiembre en el barrio Los Alisos cuando el hombre salió armado y fue grabado mientras apuntaba contra los animales
En un comunicado, la Asociación Vecinal Nordelta (AVN) expresó su “repudio y accionar inmediato” tras el hecho. Allí, aclararon que “fueron los propios vecinos del barrio quienes, movilizados por el cuidado de la comunidad y de la fauna, alertaron sobre lo sucedido”, así como también que “INMEDIATAMENTE se realizó una denuncia para que la Justicia investigue el hecho y se informó lo actuado a la Dirección Provincial de Flora y Fauna”.
“Desde NORDELTA SA repudiamos categóricamente este hecho. Somos una Ciudad que elije la convivencia armónica con el ecosistema y el respeto por la vida silvestre. El accionar de este vecino no representa el espíritu de nuestra comunidad. Por otra parte, el uso de armas en zonas residenciales implica un peligro inadmisible para la integridad y la tranquilidad del resto de los vecinos”, continuaron.
Y completaron: “Es por ello que se ha aportado a la Justicia la totalidad del material y la información disponibles y se seguirá colaborando como es habitual. La protección de nuestra biodiversidad y la seguridad de cada vecino son prioridades innegociables”.