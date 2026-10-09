Pilar: Dictaron la prisión preventiva para "Eluney", acusada de robar a un hombre tras drogarlo

Lourdes Milagros Rodríguez, de 21 años, está acusada de integrar una banda que sedaba a sus víctimas para robarles dinero y objetos de valor.
La Justicia dictó la prisión preventiva de Lourdes Milagros Rodríguez, conocida como “Eluney” y señalada como una viuda negra que operaba en Pilar, y de Edwar Aníbal Castellanos Montilla, un ciudadano venezolano de 29 años acusado de integrar la misma banda. La resolución fue firmada por la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty, a pedido del fiscal Andrés Quintana.
Rodríguez está acusada de seducir a hombres a través de redes sociales, concertar encuentros en sus domicilios y suministrarles psicofármacos para dejarlos indefensos y robarles dinero y pertenencias. La investigación sostiene que Castellanos Montilla conducía el vehículo utilizado como apoyo para facilitar los robos y la fuga.
Uno de los hechos investigados tuvo como víctima a L. G., un hombre de 31 años de Pilar que recibió a la joven en su departamento entre la noche del 24 de julio y la madrugada del 25. Cuando despertó, advirtió que estaba “totalmente dopado”, que tenía puesta ropa diferente de la que llevaba la noche anterior y que su ropa interior estaba mojada en el baño.
Al revisar sus pertenencias, el hombre detectó el faltante de una notebook, una caja de seguridad con 1.500 dólares y cuatro millones de pesos, una consola de videojuegos, su celular, un perfume y varias llaves. También descubrió que se había realizado una transferencia de 350.000 pesos desde su cuenta bancaria hacia una billetera virtual.
Antes de llegar al departamento, la víctima y Rodríguez, quien se presentaba como “Eluney” en Instagram y se había contactado con él por esa red social, fueron a un supermercado a comprar vino y cerveza. Después pidieron una pizza. El viaje de la joven hasta el lugar había sido contratado por la propia víctima mediante una aplicación de transporte.
La denuncia permitió iniciar una investigación encabezada por el fiscal Quintana. L. G. debió ser atendido en el Hospital Sanguinetti, de Pilar, donde se determinó que había sufrido una intoxicación por ingesta de benzodiazepinas. Permaneció internado durante 24 horas.
Según el dictamen fiscal, Rodríguez contactaba a hombres por redes sociales y organizaba encuentros en sus domicilios. Una vez acordada la cita, informaba la dirección a sus cómplices para que estudiaran la zona y definieran la logística y las vías de escape. Luego, aprovechando la confianza de las víctimas, introducía psicofármacos en sus bebidas y avisaba al resto de la banda cuando estaban indefensas.
Los datos aportados por la víctima, entre ellos el número telefónico utilizado para comunicarse con la sospechosa, capturas de su foto de perfil y enlaces a los chats, permitieron identificar a Rodríguez y localizar su domicilio en José C. Paz. La joven fue detenida a principios del mes pasado por detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Pilar, de la Policía bonaerense.
Para identificar a Castellanos Montilla, los investigadores analizaron cámaras de seguridad que registraron un Renault Logan utilizado para escapar del lugar del robo. Las imágenes municipales permitieron establecer que el vehículo había circulado por la zona antes del hecho y que en su interior viajaban cuatro hombres. En una estación de servicio, varios ocupantes descendieron y sus rostros quedaron registrados; además, el auto fue filmado cerca del domicilio de la víctima a las 20.22, antes de la llegada de Rodríguez.
Aunque el Renault Logan estaba registrado a nombre de una mujer, los investigadores determinaron que figuraba en dos aplicaciones de transporte y que Castellanos Montilla aparecía como conductor. La coincidencia entre su fotografía en el Registro Nacional de las Personas y las imágenes de las cámaras permitió avanzar con su identificación. En la resolución que dispuso las prisiones preventivas, la jueza consideró que había elementos suficientes para vincular a Rodríguez y al chofer con el hecho, entre ellos el reconocimiento de la víctima, los registros de sus movimientos y el hallazgo de un perfume sustraído y elementos compatibles con el sometimiento químico en la casa de la joven.
La investigación apunta además a otros tres presuntos integrantes de la organización, que, según el expediente, tenía como finalidad cometer robos bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, mediante el suministro de sustancias para adormecer a las víctimas. La jueza solicitó al Servicio Penitenciario Bonaerense que gestione cupos para alojar a Rodríguez y Castellanos Montilla en una cárcel para procesados.