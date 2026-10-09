Pilar: Dictaron la prisión preventiva para "Eluney", acusada de robar a un hombre tras drogarlo

Antes de llegar al departamento, la víctima y Rodríguez, quien se presentaba como “Eluney” en Instagram y se había contactado con él por esa red social, fueron a un supermercado a comprar vino y cerveza. Después pidieron una pizza. El viaje de la joven hasta el lugar había sido contratado por la propia víctima mediante una aplicación de transporte.

La denuncia permitió iniciar una investigación encabezada por el fiscal Quintana. L. G. debió ser atendido en el Hospital Sanguinetti, de Pilar, donde se determinó que había sufrido una intoxicación por ingesta de benzodiazepinas. Permaneció internado durante 24 horas.

La policia logró atrapar a la viuda negra de Pilar.

Según el dictamen fiscal, Rodríguez contactaba a hombres por redes sociales y organizaba encuentros en sus domicilios. Una vez acordada la cita, informaba la dirección a sus cómplices para que estudiaran la zona y definieran la logística y las vías de escape. Luego, aprovechando la confianza de las víctimas, introducía psicofármacos en sus bebidas y avisaba al resto de la banda cuando estaban indefensas.

Los datos aportados por la víctima, entre ellos el número telefónico utilizado para comunicarse con la sospechosa, capturas de su foto de perfil y enlaces a los chats, permitieron identificar a Rodríguez y localizar su domicilio en José C. Paz. La joven fue detenida a principios del mes pasado por detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Pilar, de la Policía bonaerense.

Para identificar a Castellanos Montilla, los investigadores analizaron cámaras de seguridad que registraron un Renault Logan utilizado para escapar del lugar del robo. Las imágenes municipales permitieron establecer que el vehículo había circulado por la zona antes del hecho y que en su interior viajaban cuatro hombres. En una estación de servicio, varios ocupantes descendieron y sus rostros quedaron registrados; además, el auto fue filmado cerca del domicilio de la víctima a las 20.22, antes de la llegada de Rodríguez.

Aunque el Renault Logan estaba registrado a nombre de una mujer, los investigadores determinaron que figuraba en dos aplicaciones de transporte y que Castellanos Montilla aparecía como conductor. La coincidencia entre su fotografía en el Registro Nacional de las Personas y las imágenes de las cámaras permitió avanzar con su identificación. En la resolución que dispuso las prisiones preventivas, la jueza consideró que había elementos suficientes para vincular a Rodríguez y al chofer con el hecho, entre ellos el reconocimiento de la víctima, los registros de sus movimientos y el hallazgo de un perfume sustraído y elementos compatibles con el sometimiento químico en la casa de la joven.

La investigación apunta además a otros tres presuntos integrantes de la organización, que, según el expediente, tenía como finalidad cometer robos bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, mediante el suministro de sustancias para adormecer a las víctimas. La jueza solicitó al Servicio Penitenciario Bonaerense que gestione cupos para alojar a Rodríguez y Castellanos Montilla en una cárcel para procesados.