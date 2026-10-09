Será obligatorio para los propietarios de este tipo de vehículos. Confirmaron cuándo entra en rigor y cuánto costará el trámite.
La Municipalidad de Pinamar anunció este viernes que implementará un registro, que será obligatorio, para los propietarios de UTV, cuatriciclos y motocross. Tendrá un costo inicial de $205.320 y una renovación anual de $136.880.
La medida comenzará a regir el 1° de diciembre próximo y alcanzará a los vehículos que circulen por todo el partido, no solo por La Frontera, la tradicional zona de médanos del norte de ese balneario de la costa.
También se anunció que una vez inscriptos, los UTV y cuatriciclos deberán contar con dos chapas identificatorias por vehículo, mientras que las motos para la práctica de motocross tendrán un código QR asociado a sus características. Mientras que quienes no cumplan con la norma deberán pagar una multa.
Para registrar el vehículo se deberá ingresar en el portal de trámites del Municipio de Pinamar. El primer paso consiste en elegir qué se va a registrar y si el titular es una persona física o una persona jurídica, como una empresa o una asociación.
Entre los datos técnicos solicitados para poder obtener la patente figuran los números de chasis o VIN y de motor, ambos obligatorios, además de la marca, el modelo, el año de fabricación, el color principal y las modificaciones o personalizaciones, si las hubiera. También se deben adjuntar imágenes del motor, el frente y los laterales son complementarias.
En el apartado referido a la documentación, el sistema permite cargar el título del vehículo o la factura de compra: alcanza con presentar uno de los dos documentos. Además, exige informar el nombre de la compañía aseguradora, el número de póliza y su vencimiento, y adjuntar el archivo de la póliza vigente.
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