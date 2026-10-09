Entre los datos técnicos solicitados para poder obtener la patente figuran los números de chasis o VIN y de motor, ambos obligatorios, además de la marca, el modelo, el año de fabricación, el color principal y las modificaciones o personalizaciones, si las hubiera. También se deben adjuntar imágenes del motor, el frente y los laterales son complementarias.

En el apartado referido a la documentación, el sistema permite cargar el título del vehículo o la factura de compra: alcanza con presentar uno de los dos documentos. Además, exige informar el nombre de la compañía aseguradora, el número de póliza y su vencimiento, y adjuntar el archivo de la póliza vigente.