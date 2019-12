ADEMÁS:

Exigen acelerar la obra en el paso a nivel de San Martín

Según la entidad gremial faltan recursos tan elementales como guantes, barbijos y cofias, sondas, suero y anestésicos inhalatorios, indispensables a la hora de llevar adelante cualquier proceso quirúrgico.

"No se están reprogramando porque no se puede prometer algo que no sabemos qué va a pasar. Es una incertidumbre espantosa. Los pocos insumos que nos pueden dar son de otros hospitales", señaló Rubén Aponte, titular del CICOP Meléndez.