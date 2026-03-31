Agostina Páez pagó una fianza de US$ 18.500 y puede regresar a la Argentina

Además, según el magistrado, la retención de la abogada implicaba una restricción indebida de su libertad, por lo que revocó la decisión de primera instancia.

La injuria racial es un ilícito que se tipificó hace tres años en Brasil, donde se fijó una pena máxima 15 años de prisión, y hasta el momento se reportaron pocos casos similares como el de la argentina, y manifestó sentir “mucha ansiedad” porque estaba “desbordada, ansiosa y saturada” por la situación.

La joven protagonizó un altercado en un bar donde fue filmada cuando realizaba gestos que simulaban ser un mono frente a los empleados del establecimiento.

El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas.

Páez relató que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la Justicia brasileña.