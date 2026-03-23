Córdoba: un policía salvó a un nene que estaba por ser atropellado por un tren

En el momento del arribo a la intersección de Sarachaga y Mendoza, el cabo primero Pablo Luna, un agente de la Dirección Motocicletas, percibió la presencia del nene en medio de las vías. El policía corrió hacia el lugar y logró sacarlo segundos antes de que pasara la formación ferroviaria.

Luego de lo ocurrido, los agentes lograron ubicar a la madre del pequeño, una joven de 24 años, quien contó que su hijo se había alejado de su casa luego de un descuido.

El mensaje de Martín Llaryora

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó la intervención policial. “Poner en riesgo la propia vida para salvar la de otro: eso es lo que nuestra Policía hace cada día, y que hoy quedó registrado en este video”, escribió en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/2036117979050524864&partner=&hide_thread=false Poner en riesgo la propia vida para salvar la de otro: eso es lo que nuestra Policía hace cada día, y que hoy quedó registrado en este video.



Quiero destacar la rápida y decidida intervención del cabo primero Pablo Luna del departamento Motocicletas, que estaba patrullando el… https://t.co/gewpld9DPe — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) March 23, 2026

Mientras que destacó la actitud de Luna: “Situaciones como esta, de coraje y valor, se repiten a diario. Por eso, una vez más, reafirmo lo que siempre sostengo: los buenos son los de azul, debemos reconocer y defender a quienes cuidan la vida de los cordobeses”.

“Es un orgullo saber que nuestra fuerza policial está integrada por hombres y mujeres con una enorme calidad humana y profesional”, agregó el mandatario.