Córdoba: un policía salvó a un nene que estaba por ser atropellado por un tren

El video registrado por la cámara de la locomotora muestra como el efectivo se arriesgó para salvar al chico de tres años. Las imágenes se hicieron virales.
Un efectivo de la policía salvó a un nene de 3 años de ser atropellado por un tren de carga en la localidad de Villa Los Galpones, en la provincia de Córdoba.
El dramático episodio quedó registrado en la cámara de la locomotora que captó el momento del rescate del efectivo al pequeño y las imágenes se hicieron virales en las redes sociales.
El hecho ocurrió cedió cerca de las 1100 de la mañana de este lunes, cuando una formación de cargas con 29 vagones cargados de piedra avanzaba desde Juárez Celman rumbo a la estación Alta Córdoba.
En el momento del arribo a la intersección de Sarachaga y Mendoza, el cabo primero Pablo Luna, un agente de la Dirección Motocicletas, percibió la presencia del nene en medio de las vías. El policía corrió hacia el lugar y logró sacarlo segundos antes de que pasara la formación ferroviaria.
Luego de lo ocurrido, los agentes lograron ubicar a la madre del pequeño, una joven de 24 años, quien contó que su hijo se había alejado de su casa luego de un descuido.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó la intervención policial. “Poner en riesgo la propia vida para salvar la de otro: eso es lo que nuestra Policía hace cada día, y que hoy quedó registrado en este video”, escribió en X.
Mientras que destacó la actitud de Luna: “Situaciones como esta, de coraje y valor, se repiten a diario. Por eso, una vez más, reafirmo lo que siempre sostengo: los buenos son los de azul, debemos reconocer y defender a quienes cuidan la vida de los cordobeses”.
“Es un orgullo saber que nuestra fuerza policial está integrada por hombres y mujeres con una enorme calidad humana y profesional”, agregó el mandatario.
comentar