Un exempleado se atrincheró en una garita y se prendió fuego en reclamo de una deuda

Un hombre se prendió fuego en el ingresó a una fábrica en reclamo de salarios adeudados y terminó internado en grave estado. Las imágenes se hicieron virales.
Un hombre de 36 años se atrincheró en la garita de una empresa y sufrió graves quemaduras luego de prenderse fuego en reclamo por una deuda salarial, en un terrible episodio ocurrido en la zona oeste de Rosario.
El episodio tuvo lugar cerca del mediodía, en el sector de ingreso de un predio de la empresa ubicada sobre avenida Provincias Unidas al 3.200. Policía, bomberos y una ambulancia se presentaron en el lugar.
Un pulsador de alarma de la empresa se activó cuando un hombre que se había atrincherado en una garita de seguridad, con un bidón de combustible y un encendedor.
Reclamaba que hace varios meses había trabajado como guardia de seguridad de forma tercerizada para la empresa y que nunca le habían pagado lo acordado.
Un video, que se hizo viral en las redes sociales, expone el instante en el que el hombre se prendió fuego. En el inicio de las imágenes, la víctima parece hablar con alguien por celular mientras, a los gritos, le dice que quería el dinero adeudado.
“No quiero 500.000 pesos. Quiero toda mi plata, no me la vas a pagar más”, reclamó en un momento de desesperación, al tiempo que un policía se acercó por la parte trasera de la garita y, a través de una ventana e intentó reducirlo.
Seis efectivos ingresaron a la garita para controlarlo, pero el hombre logró prenderse fuego antes de que pudieran pararlo. “Se prendió, apagalo, apagalo”, masculló desesperada una mujer detrás de cámara.
El involucrado, todavía en el suelo de la garita, comenzó a arrastrarse y cayó por la escalera. Las llamas invadieron todo su cuerpo de pies a cabeza, uno de los efectivos se acercó a él y apagó el fuego con un extintor de polvo químico, que llenó el lugar de una especie de neblina.
Finalmente fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con quemaduras graves en distintas partes de su cuerpo.