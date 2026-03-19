Ex empleado se atrincheró en una garita y se prendió fuego en reclamo de una deuda

Embed #Rosario

Un hombre de 36 años resultó con quemaduras graves este viernes al mediodía tras prenderse fuego frente a una empresa ubicada en la zona oeste de la ciudad, en medio de un conflicto por una presunta deuda salarial. El hecho ocurrió en el sector de ingreso de un predio… pic.twitter.com/yUkxAb2cqL — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 19, 2026

El video del terrible episodio

Un video, que se hizo viral en las redes sociales, expone el instante en el que el hombre se prendió fuego. En el inicio de las imágenes, la víctima parece hablar con alguien por celular mientras, a los gritos, le dice que quería el dinero adeudado.

“No quiero 500.000 pesos. Quiero toda mi plata, no me la vas a pagar más”, reclamó en un momento de desesperación, al tiempo que un policía se acercó por la parte trasera de la garita y, a través de una ventana e intentó reducirlo.

Seis efectivos ingresaron a la garita para controlarlo, pero el hombre logró prenderse fuego antes de que pudieran pararlo. “Se prendió, apagalo, apagalo”, masculló desesperada una mujer detrás de cámara.

El involucrado, todavía en el suelo de la garita, comenzó a arrastrarse y cayó por la escalera. Las llamas invadieron todo su cuerpo de pies a cabeza, uno de los efectivos se acercó a él y apagó el fuego con un extintor de polvo químico, que llenó el lugar de una especie de neblina.

Finalmente fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con quemaduras graves en distintas partes de su cuerpo.