La Plata: Activaron la Alerta Sofía por la desaparición de un nene de 5 años

Donato fue retirado del Colegio Nacional por su madre, pese a una restricción judicial y a que su padre tiene la tenencia unilateral. La familia realizó denuncias en distintos organismos.
Un nene de cinco años llamado Donato Zappoli es intensamente buscado en La Plata luego de que su madre lo retirara del Colegio Nacional pese a tener una restricción judicial, mientras que su padre cuenta con la tenencia unilateral. Ante la desaparición, las autoridades activaron la Alerta Sofía para ampliar los operativos de búsqueda.
La mujer, cuya identidad no trascendió, retiró al menor de la institución educativa y se fue junto a él antes de que llegara el oficio judicial que establecía la restricción, documentación que arribó al colegio apenas diez minutos después de que ambos se retiraran.
El oficio indicaba que el padre cuenta con la tenencia unilateral de Donato desde hace dos semanas, luego de un proceso judicial que se extendió durante cerca de tres años y estableció que el chico debe permanecer bajo su cuidado.
Al advertir que la mujer y el menor ya no se encontraban en la institución cuando llegó la documentación, el hecho fue comunicado a las autoridades. Debido a la urgencia de la situación, se activó la Alerta Sofía para reforzar la búsqueda y facilitar la localización del niño.
La familia presentó denuncias de manera simultánea en distintos organismos para solicitar que se implementen las medidas necesarias para encontrar a Donato. Las presentaciones fueron realizadas en la Comisaría de la Mujer, la fiscalía, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y la seccional Octava.
El objetivo de las denuncias es sumar recursos y vías de investigación que permitan establecer dónde se encuentra el menor. Mientras tanto, las autoridades intensificaron los operativos para intentar localizarlo.
Según informó el diario platense El Día, la medida judicial que otorgó la tenencia unilateral al padre fue dictada tras el proceso que duró aproximadamente tres años. Desde entonces, el hombre cuenta con la resolución que establece que el chico debe permanecer bajo su cuidado.
La Alerta Sofía es un sistema de emergencia rápida de Argentina destinado a coordinar la búsqueda y localización inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando sus vidas se encuentran en alto riesgo inminente. Su nombre recuerda a Sofía Herrera, la niña que desapareció a los tres años en Tierra del Fuego en 2008.