La Plata: Activaron la Alerta Sofía por la desaparición de un nene de 5 años

La familia presentó denuncias de manera simultánea en distintos organismos para solicitar que se implementen las medidas necesarias para encontrar a Donato. Las presentaciones fueron realizadas en la Comisaría de la Mujer, la fiscalía, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y la seccional Octava.

El objetivo de las denuncias es sumar recursos y vías de investigación que permitan establecer dónde se encuentra el menor. Mientras tanto, las autoridades intensificaron los operativos para intentar localizarlo.

Según informó el diario platense El Día, la medida judicial que otorgó la tenencia unilateral al padre fue dictada tras el proceso que duró aproximadamente tres años. Desde entonces, el hombre cuenta con la resolución que establece que el chico debe permanecer bajo su cuidado.

La Alerta Sofía es un sistema de emergencia rápida de Argentina destinado a coordinar la búsqueda y localización inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando sus vidas se encuentran en alto riesgo inminente. Su nombre recuerda a Sofía Herrera, la niña que desapareció a los tres años en Tierra del Fuego en 2008.