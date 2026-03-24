"No está ni vivo ni muerto, está desaparecido": la pregunta de José Ignacio López que expuso a Videla

La frase más recordada del dictador fue dicha en 1979, durante una conferencia de prensa, tras una pregunta del periodista de la Agencia Noticias Argentinas. El episodio quedó como símbolo del rol del periodismo frente al terrorismo de Estado.
En diciembre de 1979, en plena dictadura militar, Jorge Rafael Videla pronunció una de las frases más brutales de la historia argentina al referirse a las personas secuestradas por el régimen. “No está ni muerto ni vivo, está desaparecido”, respondió el dictador ante una pregunta del periodista de la Agencia Noticias Argentinas José Ignacio López durante una conferencia de prensa realizada después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La pregunta había surgido a partir de la preocupación expresada por el Papa Juan Pablo II sobre los desaparecidos. López consultó por la situación de las personas buscadas por sus familias y Videla respondió sin vacilar: “Frente al desaparecido, mientras esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera tendrá un tratamiento X. Si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad. No está ni muerto ni vivo, está desaparecido”.
Con el paso de los años, esa respuesta quedó como una de las pruebas más claras del funcionamiento del aparato represivo ilegal, que incluyó secuestros, centros clandestinos de detención, torturas y los llamados vuelos de la muerte, mediante los cuales personas detenidas eran arrojadas al mar o a los ríos desde aviones militares. La frase sintetizó la política sistemática de desaparición forzada aplicada por el régimen.
El episodio volvió a cobrar relevancia años después, cuando el historiador Felipe Pigna recuperó el archivo completo de aquella conferencia para el documental Memoria para Construir. En una entrevista con el propio López, destacó el valor de la pregunta que dio origen a la respuesta. “Lo empezamos a buscar y encontramos un material extraordinario. Llegamos a la parte donde aparecías vos con esa pregunta tan valiente que evidentemente lo incomodó. Lograste tu objetivo, que era que diga lo que tenía que decir”, señaló.
López recordó que se apoyó en el mensaje que el Papa había dado semanas antes en la Plaza San Pedro, donde habló de los desaparecidos en Argentina y Chile. “Me valí de lo que dijo el Papa en el Ángelus del último domingo de octubre de 1979, porque había hablado de los desaparecidos, y por eso pude preguntar en su nombre”, explicó el periodista sobre el contexto en el que decidió intervenir ante el dictador.
Con el regreso de la democracia, José Ignacio López se convirtió en una referencia del periodismo político y de la defensa de la libertad de expresión. Fue vocero presidencial de Raúl Alfonsín y siempre reivindicó el papel de la prensa en el funcionamiento institucional. “La prensa tiene un papel en la democracia y una función que cumplir en las instituciones: como vocero representar la voz del presidente y como periodista estar al servicio de la opinión pública y de la libertad de expresión”, sostuvo al recordar aquel episodio que quedó marcado en la historia argentina.
comentar