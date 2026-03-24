"No está ni vivo ni muerto, está desaparecido": la pregunta de José Ignacio López que expuso a Videla

López recordó que se apoyó en el mensaje que el Papa había dado semanas antes en la Plaza San Pedro, donde habló de los desaparecidos en Argentina y Chile. “Me valí de lo que dijo el Papa en el Ángelus del último domingo de octubre de 1979, porque había hablado de los desaparecidos, y por eso pude preguntar en su nombre”, explicó el periodista sobre el contexto en el que decidió intervenir ante el dictador.

Con el regreso de la democracia, José Ignacio López se convirtió en una referencia del periodismo político y de la defensa de la libertad de expresión. Fue vocero presidencial de Raúl Alfonsín y siempre reivindicó el papel de la prensa en el funcionamiento institucional. “La prensa tiene un papel en la democracia y una función que cumplir en las instituciones: como vocero representar la voz del presidente y como periodista estar al servicio de la opinión pública y de la libertad de expresión”, sostuvo al recordar aquel episodio que quedó marcado en la historia argentina.