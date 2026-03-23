El video del Gobierno por el 24 de marzo que reafirma su postura sobre la "memoria completa"

La pieza fue difundida en los canales oficiales y sostiene que la historia de la dictadura debe contarse “de ambos lados”. Incluye testimonios y retoma la línea discursiva que la Casa Rosada mantiene desde 2024.
El Gobierno nacional publicó este 24 de marzo un nuevo video institucional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el que volvió a plantear la necesidad de revisar los hechos de la última dictadura desde lo que define como una visión de "memoria completa". La pieza fue difundida a través de los canales oficiales en el marco del 50º aniversario del golde de Estado de 1976 y coincide con las movilizaciones convocadas por organismos de derechos humanos en todo el país.
El mensaje que acompaña el video fija el eje conceptual del material: “Se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras”. En el spot aparecen distintos testimonios, entre ellos el de Miriam Fernández, nieta recuperada en 2017, quien afirma: “Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos, tenemos que contar la historia verdadera”. En el mismo sentido, sostiene que durante años “hubo muchas cosas que no se contaron” y que la sociedad creyó “un relato que no fue real, que no fue completo”.
La difusión del material confirma la estrategia que el Gobierno sostiene desde el inicio de la gestión, cuando comenzó a publicar contenidos audiovisuales cada 24 de marzo con la intención de dar la discusión cultural sobre los años setenta. En 2024, el video oficial estuvo protagonizado por el escritor Agustín Laje, quien cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos, número que también puso en duda el propio presidente, y defendió la idea de revisar el período con una mirada distinta a la de los organismos de derechos humanos.
Este año, la publicación se produce en un clima político y social más complejo, con una movilización que se anticipa multitudinaria y con críticas de distintos sectores que acusan al oficialismo de relativizar los crímenes de la dictadura. Desde la Casa Rosada, en cambio, sostienen que el objetivo es “contar la historia completa” y reabrir el debate sobre el pasado reciente, en lo que consideran parte de la batalla cultural que impulsa el presidente Javier Milei.
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