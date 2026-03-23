El video del Gobierno por el 24 de marzo que reafirma su postura sobre la "memoria completa"

El Gobierno nacional publicó este 24 de marzo un nuevo video institucional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el que volvió a plantear la necesidad de revisar los hechos de la última dictadura desde lo que define como una visión de "memoria completa". La pieza fue difundida a través de los canales oficiales en el marco del 50º aniversario del golde de Estado de 1976 y coincide con las movilizaciones convocadas por organismos de derechos humanos en todo el país.