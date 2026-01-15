Reportan cortes de luz en varias zonas de la Ciudad y el Conurbano

El apagón se produjo en plena tarde por el pico de demanda eléctrica. Generó problemas en el tránsito y el transporte. No funcionan la Línea D del subte, ni la Línea Mitre del ferrocarril en los ramales Mitre y Suárez.
Un importante corte de energía eléctrica se registra este martes por la tarde en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del Conurbano, en medio del pico de consumo por las altas temperaturas. Según informó el Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE), el apagón se produjo cuando la demanda alcanzaba niveles máximos.
En la Ciudad, el servicio se vio interrumpido en zonas como Palermo, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortúzar y Villa Urquiza, entre otros barrios. Y en el Conurbano bonaerense, se reportaron cortes de luz en Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre. Lo mismo ocurrió en localidades del oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, Ramos Mejía, Morón y Santos Lugares.
Vecinos de distintas zonas señalaron a través de las redes sociales que el corte fue generalizado y que varios semáforos dejaron de funcionar, lo que provocó complicaciones en el tránsito, especialmente en avenidas como Cabildo y Álvarez Thomas. A su vez, desde la cuenta oficial del Subte comunicaron que la Línea D se encontraba interrumpida y sin circulación de formaciones, mientras que el resto de las líneas operaban con normalidad.
En cuanto al transporte ferroviario, la línea Mitre permanecía sin servicio en los ramales Mitre y Suárez, al igual que el Tren de la Costa. La línea San Martín registraba demoras, mientras que el ramal Sarmiento circulaba normalmente. Hasta el momento, Edenor y los organismos de control del sistema energético analizaban las causas del apagón, aunque las páginas oficiales del ENRE, Edenor y Cammesa se encontraban caídas.
Por parte de los aeropuertos, desde Aeroparque se reportaron cortes en algunos sectores de la terminal.
Según trascendió, el apagón se originó por la salida de servicio de cuatro líneas de alta tensión de 220 kV en la zona Morón–Rodríguez, lo que provocó la pérdida de aproximadamente 3.000 MW de potencia en el sistema. La falla estaría vinculada a una subestación de Edenor ubicada en Morón, desde donde se produjo la desconexión de las denominadas “autopistas” de energía eléctrica, lo que impactó de manera directa en el suministro y en el funcionamiento del transporte público.
El corte comenzó a sentirse con fuerza pasadas las 14.30, en pleno pico de demanda y en medio de una intensa ola de calor, con temperaturas que superan los 35 grados. Aunque la página del ENRE permanece caída, fuentes del sector indicaron que alrededor de 69.500 usuarios de Edesur continúan sin servicio en distintos puntos del AMBA, mientras los equipos técnicos trabajan para restablecer el suministro de manera progresiva en el transcurso de las próximas horas.
