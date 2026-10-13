El dispositivo tiene una pantalla Retina de 7 pulgadas, reconoce hasta seis integrantes de la familia y cuesta US$299.
Apple presentó "HomeView", un nuevo dispositivo para el hogar inteligente con pantalla de 7 pulgadas, y anunció una cerradura capaz de bloquearse y desbloquearse automáticamente al detectar un iPhone o Apple Watch autorizado. Los lanzamientos forman parte de la estrategia de la compañía para ampliar su presencia en las casas conectadas, con Siri y la integración entre dispositivos como ejes centrales.
El HomeView tiene una pantalla Retina montada sobre una base ovalada con altavoces y está diseñado para permanecer encendido y funcionar como un centro de control doméstico. Su precio es de US$299, con reservas anticipadas desde este martes. Puede reconocer hasta seis integrantes del hogar y permite escuchar música, hacer llamadas, navegar por internet e interactuar con Siri.
El dispositivo se comercializa como una unidad independiente para colocar sobre una superficie, en cuatro colores: plata, starlight, rosa y gris espacial. También cuenta con una versión para montar en la pared. Según Greg Joswiak, vicepresidente sénior de marketing mundial de Apple, el equipo está pensado para que toda la familia lo comparta, pero ofrezca una experiencia personalizada para cada usuario.
HomeView es el primer producto de Apple para el hogar inteligente que incorpora una pantalla. Con esta propuesta, la compañía ingresa en un segmento en el que ya compiten el Nest Hub de Google y los dispositivos Echo con pantalla de Amazon. Apple sostiene que su diferencial está en la privacidad y la seguridad de la información de los usuarios.
Entre los otros anuncios figura una actualización del Apple TV 4K, que incorpora el chip A19 y compatibilidad con una versión de Siri impulsada por inteligencia artificial, con la posibilidad de utilizarla mediante comandos de voz sin necesidad de usar las manos. La empresa también presentó un nuevo control remoto que puede reproducir música para facilitar su localización.
Apple renovó además su altavoz compacto con el HomePod mini 2, que llega en cinco colores: verde, azul, rosa, blanco y midnight. La actualización incorpora Siri con inteligencia artificial, que, según la compañía, ofrecerá conversaciones más naturales, comprensión del contexto personal y una mayor capacidad para realizar tareas, como mejorar las búsquedas musicales e interactuar con más aplicaciones.
La apuesta por la casa conectada también incluye una colaboración con LG y Schneider Electric para desarrollar nuevos productos, entre ellos una cerradura inteligente que detecta la proximidad del usuario mediante su iPhone o Apple Watch y puede bloquear o desbloquear la puerta de manera automática. La función apunta a simplificar el acceso al hogar sin tener que utilizar una llave física.
El catálogo previsto para el hogar inteligente se completa con termostatos conectados y cámaras interiores con inclinación ajustable, diseñadas para vigilar distintos sectores de la vivienda y comprobar, por ejemplo, si dejaron paquetes en la puerta. Con estos productos, Apple amplía su ecosistema doméstico y busca integrar iluminación, seguridad, entretenimiento y asistencia por voz en una misma experiencia.