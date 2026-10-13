Entre los otros anuncios figura una actualización del Apple TV 4K, que incorpora el chip A19 y compatibilidad con una versión de Siri impulsada por inteligencia artificial, con la posibilidad de utilizarla mediante comandos de voz sin necesidad de usar las manos. La empresa también presentó un nuevo control remoto que puede reproducir música para facilitar su localización.

Apple renovó además su altavoz compacto con el HomePod mini 2, que llega en cinco colores: verde, azul, rosa, blanco y midnight. La actualización incorpora Siri con inteligencia artificial, que, según la compañía, ofrecerá conversaciones más naturales, comprensión del contexto personal y una mayor capacidad para realizar tareas, como mejorar las búsquedas musicales e interactuar con más aplicaciones.

La apuesta por la casa conectada también incluye una colaboración con LG y Schneider Electric para desarrollar nuevos productos, entre ellos una cerradura inteligente que detecta la proximidad del usuario mediante su iPhone o Apple Watch y puede bloquear o desbloquear la puerta de manera automática. La función apunta a simplificar el acceso al hogar sin tener que utilizar una llave física.

El catálogo previsto para el hogar inteligente se completa con termostatos conectados y cámaras interiores con inclinación ajustable, diseñadas para vigilar distintos sectores de la vivienda y comprobar, por ejemplo, si dejaron paquetes en la puerta. Con estos productos, Apple amplía su ecosistema doméstico y busca integrar iluminación, seguridad, entretenimiento y asistencia por voz en una misma experiencia.