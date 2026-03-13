Microsoft lanza una actualización urgente de Windows 11 para reforzar la seguridad y corregir errores

Los errores que busca solucionar Microsoft

La primera vulnerabilidad, identificada como CVE-2026-21262, afectaba a Microsoft SQL Server y fue descubierta por el investigador de seguridad Erland Sommarskog. El fallo permitía a un atacante obtener privilegios de administrador dentro del sistema de base de datos, lo que en determinados escenarios podía facilitar el control total de un entorno informático.

La segunda vulnerabilidad, registrada como CVE-2026-26127, está relacionada con la plataforma .NET. En este caso el problema podía ser utilizado para provocar ataques de denegación de servicio, capaces de interrumpir el funcionamiento de aplicaciones y servicios que dependen de esta tecnología.

Además de estos dos errores críticos, el paquete de seguridad corrige decenas de fallos adicionales que podían permitir la ejecución de código malicioso, la evasión de mecanismos de protección del sistema operativo o el acceso no autorizado a privilegios elevados.

Los cambios en Windows 11 que ejecuta la actualización

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En el caso de Windows 11, los parches incluyen mejoras en la confiabilidad de la función de búsqueda dentro del Explorador de archivos, especialmente en operaciones que abarcan múltiples unidades o el apartado “Este equipo”.

La actualización también incorpora cambios en Windows Defender Application Control, el sistema encargado de gestionar las políticas de seguridad y el control de aplicaciones permitidas dentro del sistema operativo.

Microsoft añadió además nuevas funciones en PowerShell orientadas a facilitar la administración continua de las claves asociadas al arranque seguro, una herramienta utilizada principalmente en entornos corporativos y por administradores de sistemas.

Los actualización en Windows 10

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La actualización para Windows 10 también introduce mejoras en distintos componentes del sistema. Entre ellas se encuentra una modificación en el administrador de imágenes del sistema, que ahora puede advertir cuando un archivo proviene de una fuente potencialmente no confiable.

El parche incorpora además cambios en el sistema de copias de seguridad mediante la función Historial de archivos del Panel de control. Con esta actualización, el sistema mejora la gestión de archivos cuyos nombres incluyen caracteres del área de uso privado o caracteres chinos.

En el apartado gráfico, Microsoft solucionó un problema de estabilidad que afectaba a determinadas configuraciones de unidades de procesamiento gráfico o GPU. Ese error podía generar comportamientos inesperados o fallos en el sistema en equipos con configuraciones específicas.

También se introdujeron ajustes vinculados al sistema de certificados de arranque seguro, conocido como Secure Boot. El objetivo es facilitar la incorporación automática de nuevos certificados de dispositivos de alta confianza antes de que los actuales caduquen en junio.

Las actualizaciones de seguridad mensuales forman parte de la estrategia de Microsoft para reducir la exposición a vulnerabilidades antes de que puedan ser utilizadas en ataques masivos. La presencia de fallos de día cero en esta ronda de parches refuerza la recomendación de instalar las actualizaciones tan pronto como estén disponibles en los equipos.