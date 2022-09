Flor Vigna habló sobre las versiones de su embarazo

En agosto circuló por distintos programas televisivos, que la relación entre ambos había llegado a su punto máximo debido a que habían aparecido con un anillo de compromiso de plata, en su dedo anular. A pesar de que se habló mucho al respecto, los enamorados prefirieron no hacer declaraciones. Esta actitud cambió frente a los nuevos rumores sobre la espera de un bebé.

A Vigna le preguntaron en su Instagram si estaba embarazada: "¿Estás embarazada? Lo dijeron en tres canales ya", pero la cantante no dudo en responder con total sinceridad: "la mayoría de las veces inventan para hacer un programa jeje, no crean todo lo que dicen".

Flor_Vigna_embarazada_-740x1298.jpeg.webp La foto que subió Vigna a Instagram para terminar con los rumores.

Estos dichos acabaron con las ilusiones que tenían los fans de la pareja, pero hasta cierto punto, porque Flor también aclaró que en algún momento le gustaría tener un bebé: "igual algún día me encantaría tener un baby así".

Rumores anteriores

En el 2020, mientras que Flor Vigna estaba de pareja con Nico Occhiato, con quien hoy conduce “El último pasajero”, también se dijo que la pareja estaba esperando un bebé.

flor-vigna.webp Los enamorados parecen estar muy bien con su relación actual y no esperan agrandar la familia a corto plazo.

La actriz tuvo que salir a negar lo que se decía en un video y se la notó en aquella oportunidad, muy cansada de las fake news. “Hoy me desperté y mi WhatsApp está lleno de mi familia, amigos, de periodistas, conocidos y desconocidos, que me preguntan si estoy embarazada y la respuesta es que no", había dicho.

A esas noticias que circulaban las categorizó como "invasivas", ya que hacían preocupar a su círculo íntimo. Años después, la artista tuvo que volver a enfrentarse con estos rumores, pero ya con otra actitud. Por lo que parece que tiene la firme intención de formar una familia con Castro. "Me enternece mucho. En tres, cinco años podría ser", había indicado ella al programa “Intrusos” durante una entrevista.