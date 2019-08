Abogado de De la Cruz: "Tenemos que demostrar que no existe peligro de fuga"

"El jugador no tenía conocimiento de la causa. El delito no es grave, se complicó por una desinformación que hubo", comentó el abogado de De la Cruz en TyC Sports.

ADEMÁS:

Ordenaron detener a Nicolás De La Cruz en Paraguay

Cómo les fue a River y a Boca cuando los dirigió Fernando Rapallini

Boca quiere dar otro paso hacia las Semis... ¿y hacia River?

¿Qué postura tomó River? "La situación es sorpresiva, sorprendió a los dirigentes y a nosotros también en Paraguay. Tenemos que tratar de demostrar que no existe ningún peligro de fuga para que De La Cruz pueda jugar mañana contra Cerro Porteño", señaló.

Por último, dejó en claro que no hubo un error por parte de la Justicia paraguaya. "No, aunque no hubo ninguna comunicación con De La Cruz. A veces los procesos tienen fallas. Es un caso atípico porque es un proceso que fue llevado a otro país".