Boca tiene más de un un pie en la semifinal de la Copa Libertadores 2019. Hizo todo bien para tener más de medio pasaje comprado. Con el 3-0 en la cancha de la Liga de Quito por el partido de ida de los cuartos de final, el equipo de Gustavo Alfaro consiguió un resultado que le da muchísima tranquilidad para encarar el encuentro definitorio de este miércoles 28 de agosto, a las 19.15, en la Bombonera (dirige el brasileño Wilton Sampaio y televisa Fox Sports).

Parece imposible que la Liga le quite de las manos el pasaje a las semis a Boca. No solo por el resultado abultado que sacó el Xeneize en Ecuador, tres goles y de visitante, sino que además el equipo de Alfaro se mostró ampliamente superior desde lo futbolístico. Por eso no debería tener problemas para cuidar lo obtenido y seguir adelante.

Y si Boca consigue el pase a semis, es muy probable que se dé lo que todo el mundo espera: que haya una semifinal de Copa libertadores con River. Para esto se concrete, el Xeneize debería limpiar a la Liga de su camino y que el Millo de Gallardo proteja también la buena diferencia que sacó en el primer chico con Cerro Porteño.

Después de disputar el encuentro con la Liga de Quito y de conseguir el pase a semis, Boca deberá esperar al día siguiente para conocer a su rival, que saldría de River y Cerro Porteño (2-0 ganó el Millo en la ida).

Independientemente de lo que pase en la Libertadores, este mismo domingo 1 de septiembre Boca se volverá a cruzar con River, después de la inolvidable final en Madrid.