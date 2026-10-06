Argentina presentó su candidatura para organizar el Mundial de Rugby 2035 junto a Uruguay, Chile y Brasil

“Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo nuestra pasión por este deporte, nuestra capacidad para organizar grandes eventos y todo lo que nuestros países pueden ofrecer”, sostuvo Félix Páez Molina, presidente de la UAR.

El dirigente destacó además el objetivo de que el torneo se dispute por primera vez en Sudamérica: “Es un proyecto que nos entusiasma y que estamos construyendo junto a las uniones de la región y Sudamérica Rugby, con la aspiración de que, por primera vez, una Copa Mundial de Rugby pueda disputarse en esta parte del mundo”.

Por su parte, Marcello Calandra, presidente de Sudamérica Rugby, resaltó el trabajo conjunto entre las cuatro naciones y aseguró que cuentan con el respaldo de los gobiernos y de las comunidades vinculadas al rugby.

World Rugby anunciará en mayo de 2027 cuáles son las candidaturas preferidas, mientras que la decisión definitiva sobre la sede del Mundial 2035 está prevista para noviembre de ese año.

Argentina tendrá competencia en la carrera por organizar el torneo. España y Japón también avanzaron con sus candidaturas, mientras que Italia y Sudáfrica aparecen entre los países que mostraron interés.

Para Argentina, la posibilidad tiene un significado especial: Los Pumas disputaron todas las ediciones del Mundial desde 1987 y alcanzaron tres veces las semifinales. El mejor resultado fue el tercer puesto conseguido en Francia 2007.