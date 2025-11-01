Avanza la votación para elegir al nuevo presidente de River: quiénes son los candidatos

En esta oportunidad, se implementará la Boleta Única Electrónica (BUE), un sistema que promete agilizar el proceso y garantizar una votación más clara. Según explicaron desde el club, funcionará en cinco pasos: primero se presenta el DNI al presidente de mesa para recibir la boleta; luego se inserta en la impresora y se elige la lista en la pantalla táctil; una vez confirmada la selección, se imprime la boleta; se puede verificar el voto; y finalmente se deposita la boleta plegada en la urna, firmando el padrón para completar el proceso.

Quienes asistan a las elecciones podrán disfrutar también de una serie de beneficios y servicios adicionales: habrá dos horas de estacionamiento gratuito en el ingreso de Figueroa Alcorta, y el Museo River abrirá sus puertas de manera gratuita de 10 a 18 (con DNI físico en mano).

Para poder emitir el voto, será obligatorio presentar el DNI físico, único documento válido para acreditar identidad e ingresar al club. Están habilitados para votar los socios activos mayores de 16 años con al menos tres años de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025, y con la cuota social de septiembre 2025 al día. Aquellos que tengan deuda podrán regularizarla hasta el mismo día de la elección a través de RiverID. Los accesos habilitados serán por Figueroa Alcorta, Udaondo o el estacionamiento interno.

Los 87.000 socios habilitados deberán elegir a los integrantes de la Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas y los Representantes de Socios y Socias. En la última elección, el actual presidente Jorge Brito se impuso en los comicios con el 70,69% del total de 19.833 votantes.

riverelecciones1 Todo listo para las elecciones en River.

Elecciones en River: las cinco listas que se presentan

LISTA 1 - RIVER PRIMERO: Luis Belli (Presidente), Hernán Riso (Vicepresidente 1°), Noelia Florentín (Vicepresidenta 2ª), Sebastián Gasibe (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Antonio Caselli.

LISTA 2 - FILOSOFÍA RIVER: Stéfano Di Carlo (Presidente), Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°), Mariano Taratuty (Vicepresidente 3°) y como primera Vocal a Clara D’Onofrio.

LISTA 3 - FICHA LIMPIA EN RIVER: Pablo Lunati (Presidente), Santiago Roca (Vicepresidente 1°), Claudio Baumgarten (Vicepresidente 2°), Bianca Lauría (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Pablo Lunati.

LISTA 4 - RIVER SOMOS TODOS: Carlos Trillo (Presidente), Pedro Tibaudin (Vicepresidente 1°), Alejandra Sabatino (Vicepresidenta 2ª), Daniel Zononi (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Carlos Trillo.

LISTA 5 - RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL: Daniel Kiper (Presidente), Claudio Piñeiro (Vicepresidente 1°), Lucila Lancioni (Vicepresidenta 2ª), Érika Bedners (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Daniel Kiper.