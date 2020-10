El hecho, que representa una sanción al jugador según el reglamento de la Premier League, quedó sin efecto al conocerse que la Asociación de Fútbol Inglés (FA, Football Association) decidió no investigar lo ocurrido, por lo que el "Kun" no será sancionado por el hecho, según informó The Guardian.

La polémica se dio a los 42′, cuando el delantero argentino, en su afán por buscar su tanto y reclamar cada acción de los jueces del partido, se acercó a la jueza de línea para asentar su pedido y, al no ser escuchado como quería, intentó abrazarla. La reacción de la jueza fue sacarle el brazo y evitar el contacto.

Tras esto, se esperó que el árbitro del encuentro sancione al "streamer", pues tocar a un juez de un partido, según las reglas del fútbol inglés, debe castigarse, como mínimo, con una amarilla. Por lo que los medios ingleses no tardaron en especular una posible sanción de oficio, por parte de la FA, la cual no se dio.

Desde el máximo ente del fútbol inglés no consideraron grave el encuentro ocurrido con Agüero, por lo que no se prosiguió con una investigación para luego proceder con castigo.